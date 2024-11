“Foi um desafio", diz Carlos Sérgio Falcão sobre conceito inovador do Summit

Carlos Sérgio Falcão é presidente do grupo Business Bahia e colunista do Made in Bahia - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O primeiro dia do Summit de Negócios Made In Bahia, acontece nesta quarta-feira, 30, no Armazém Convention, no Parque Shopping Bahia. Carlos Sérgio Falcão, presidente do grupo Business Bahia e colunista do Made in Bahia, afirmou que o evento foi pensado para o empresário baiano e pontuou que a maioria das feiras de negócios são segmentadas em nichos específicos e que foi um desafio idealizar um evento que foge deste padrão.

“O que nós buscamos é sair do lugar comum, da maioria dos eventos onde as empresas só conversam no seu nicho. Nós buscamos trazer uma série de painéis de propostas, de negócios, de segmentos diferentes. Temos gestores do segmento de petróleo e gás interagindo com saúde, com marketing, com finanças, com desenvolvimento econômico, com publicidade, com todos os principais vetores que movem a economia baiana”, disse no Armazém Convention, no Parque Shopping Bahia.

“Foi um desafio. Obviamente bateu um pouco de insegurança se o mercado ia comprar esse conceito do Made in Bahia, se nós teríamos a aceitação dos empresários para falar e conviver fora das suas bolhas, mas pelo que você está vendo aqui, pelo que nós estamos participando, a aceitação foi total, surpreendeu até às nossas expectativas”, completou.

Sobre as expectativas para uma próxima edição do evento, Falcão afirmou que já há uma projeção para o próximo ano.

“Ano que vem tem mais, com certeza. A nossa ideia é que o Summit venha a fazer parte do calendário dos eventos da Bahia. Eu acho que nós começamos com o pé direito, estamos vendo que o público entendeu a nossa mensagem, entendeu que é importante o fortalecimento dessa network entre os vários setores. E o que eu posso dizer é que esperamos sim. O ano que vem tenhamos o Summit Made in Bahia 2, ainda mais poderoso do que está sendo esse”.

Summit

O evento, promovido pelo Grupo Business Bahia, acontece nos dias 30 e 31 de outubro no Armazém Convention, no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A expectativa é de que o summit receba cerca de 1.000 empresários por dia.

O Summit Made in Bahia visa maximizar oportunidades de negócios B2B e fortalecer a economia local, reunindo os principais empresários do estado, executivos, jornalistas e autoridades. O evento também está aberto ao público em geral.