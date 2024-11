‘Summit’ aquece negócios baianos com ampla cobertura de A TARDE

Parque Tecnológico da Bahia, na avenida Paralela: ciência, inovação e tecnologia estarão no centro dos debates - Foto: Divulgação

É hoje. Após uma intensa mobilização dos diversos setores produtivos do estado em torno da organização do evento, tem início o primeiro Summit de Negócios Made In Bahia, no Armazém Convention, no Parque Shopping Bahia (Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador).

O encontro, que objetiva fortalecer o cenário econômico e conectar os emprésarios de diversos setores do estado, ganha uma ampla cobertura dos canais do Grupo A TARDE, parceiro de mídia (“mídia partner”) do projeto do Grupo Business Bahia. Durante dois dias, hoje e amanhã, estão previstos painéis e palestras de profissionais renomados.

O público também tem acesso a estandes de expositores de diversos segmentos, além de espaços para reuniões e ativações de marcas, contribuindo para as relações comerciais. Nomes como o do diretor Financeiro e de Crédito do Banco do Nordeste, Wagner Rocha; do presidente da Desenbahia, Paulo de Oliveira Costa; do CEO da Rede Mater Dei, Henrique Salvador; da secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, Mila Paes; e do secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, André Joazeiro marcam presença entre os mais de 20 convidados a compor os painéis.

Estande de A TARDE

Entre os temas destacam-se: Cidadania e Sustentabilidade; Cultura e Turismo; Investimentos e Financiamentos; Economia Criativa no Desenvolvimento da Bahia; Bem Estar e Saúde; Ciência, Inovação e Tecnologia; Infraestrutura na Bahia; Desafios da Industria na Bahia e Óleo & Gás.

Durante os dois dias do evento, A TARDE produzirá conteúdos especiais para as diversas plataformas do Grupo, contando com um estande cuidadosamente montado para receber convidados, promover encontros e, principalmente, produzir conteúdo altamente qualificado com os assuntos gerados pelo Summit de Negócios Made in Bahia.

A ampla cobertura circulará em tempo real nos portais A TARDE e Massa!, assim como nas redes sociais de A TARDE. A rádio A TARDE FM e os jornais A TARDE e Massa! igualmente trazem para a audiência do Grupo a ampla cobertura de tudo que está movimentando os espaços do Armazém Convention até amanhã.

O fundador do Grupo Business Bahia, Carlos Falcão, destacou a importância da presença e cobertura do Grupo A TARDE no Summit, lembrando a parceria já mantida por meio da coluna Made in Bahia, publicada todas as terças-feiras em A TARDE.

“O Summit Made in Bahia é mais uma ação da campanha Made in Bahia, lançada pelo Business Bahia há quatro anos, que visa incentivar e valorizar os produtos e serviços baianos. O Summit é a primeira feira de negócios multissetorial e dedicada exclusivamente a valorização da economia baiana, visando motivar empresas e empresários a focarem ações na valorização dos negócios baianos. E essa parceria com A TARDE muito contribui para fortalecer o evento”, destacou Falcão.