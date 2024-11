Summit de Negócios: secretária Mila Paes destaca importância do evento

Mila Paes é atual Secretária de Desenvolvimento Econômico de Salvador - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

O primeiro Summit de Negócios Made in Bahia começou nesta quarta-feira, 30, com o propósito de fortalecer a economia regional e promover a conexão entre empresários de diversos setores do estado. Mila Paes, atual Secretária de Desenvolvimento Econômico de Salvador, destacou a importância de eventos como o summit para a Bahia e a região Nordeste.

“Eventos que trazem a pauta de oportunidades de negócios para o Nordeste são sempre muito significativos. É importante ver o protagonismo que a região tem assumido ao atrair discussões sobre temas nos quais temos forte atuação. Falar de sustentabilidade, de inovação – são sempre assuntos muito bem-vindos aqui na Bahia. Participar desses eventos é sempre um grande prazer para nós,” afirmou Paes no primeiro dia do encontro.

Leia mais

>> ‘Summit’ aquece negócios baianos com ampla cobertura de A TARDE

>> Summit de Negócios acontece nesta semana; confira a programação



Mila ressaltou a relevância do seu painel, intitulado “Economia Criativa para Desenvolver a Bahia”. “Meu painel aborda um tema extremamente relevante para Salvador: a economia criativa e a indústria criativa de maneira geral. É sempre gratificante poder discutir e, mais ainda, compartilhar o que temos realizado para fomentar o desenvolvimento da economia criativa, com foco em sustentabilidade e inovação. Esses são pilares essenciais que geram oportunidades de crescimento para as empresas,” pontuou ela.

Summit



O evento, promovido pelo Grupo Business Bahia, acontece nos dias 30 e 31 de outubro no Armazém Convention, no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A expectativa é de que o summit receba cerca de 1.000 empresários por dia.

O Summit Made in Bahia visa maximizar oportunidades de negócios B2B e fortalecer a economia local, reunindo os principais empresários do estado, executivos, jornalistas e autoridades. O evento também está aberto ao público em geral.