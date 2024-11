Summit de Negócios acontece nesta semana; confira a programação

O evento vai acontecer no Armazém Convention, no Parque Shopping Bahia - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Acontece nos dias 30 e 31 de outubro o primeiro Summit de Negócios Made In Bahia, com o objetivo de fortalecer o cenário econômico e conectar os emprésarios de diversos setores do estado. O evento, iniciativa do Grupo Business Bahia, vai acontecer no Armazém Convention, no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Durante os dois dias de eventos estão previstos painéis e palestras de profissionais renomados. O público também terá acesso a stands de expositores de diversos segmentos, além de espaços para reuniões e ativações de marcas, contribuindo para as relações comerciais.

"O Summit Made in Bahia é mais uma ação da campanha Made in Bahia, lançada pelo Business Bahia há quatro anos, que visa incentivar e valorizar os produtos e serviços baianos. O Summit é a primeira feira de negócios multissetorial e dedicada exclusivamente a valorização da economia baiana. Nós pretendemos com ele motivar as empresas e empresários a focarem as suas ações na valorização dos produtos baianos, na valorização do consumo dos serviços baianos e no resgate do que nós chamamos da nossa baianidade empresarial", falou ao A TARDE, o fundador do grupo Business Bahia, Carlos Falcão.

De acordo com Falcão, mais de 2 mil pessoas se inscreveram para participar do Summit de Negócios Made In Bahia. São 50 stands, mais de 30 de palestrantes e speakers dos mais diversos setores, presidentes das principais empresas que atuam na Bahia, secretários estaduais, secretários municipais, entre outros.

"Isso é uma demonstração clara que o evento é um sucesso e, acima de tudo, que nós continuamos acreditando nessa relação republicana entre os gestores públicos e privados em prol da economia do nosso estado. Eu acho que essa é a marca do Business Bahia, essa é a marca do Summit Made Bahia. Nós construirmos pontes para que os assuntos que são importantes para a economia baiana. Debatidos de forma apartidária, voltados apenas para o desenvolvimento do nosso Estado", declarou Falcão.

"O Summit Made in Bahia é único por ser um evento transversal, por ele englobar ao mesmo tempo os principais setores que realmente importam no desenvolvimento do nosso Estado. O fato dele ser multissetorial e transversal permite com que os diversos players das mais diversas áreas, como petróleo e gás, indústria, publicidade, todos os setores que realmente importam, convivam. Os verdadeiros stakeholders que movimentam a nossa economia estarão presentes numa oportunidade única de debater os principais assuntos que importam para a nossa economia", acrescentou.

A venda de ingressos acontece na plataforma Sympla, com passaporte para os dois dias de evento ao valor de R$ 400 por pessoa, e também a opção de passaporte na modalidade corporativa para 10 pessoas, por empresa. O acesso é válido tanto para a visitação dos stands quanto para participar de todos os conteúdos da plenária. Mais informações disponíveis no link: https://www.sympla.com.br/evento/summit-de-negocios/2563245.

Falcão ainda revelou que o intuito é que o evento, que está na sua primeira edição, aconteça anualmente. "Com certeza, o primeiro evento é sempre o mais difícil e esse sucesso que já obtivemos nos traz a certeza que o Summit Made in Bahia chegou para marcar presença no calendário anual dos eventos em nosso estado. Os próximos, estou convencido que serão ainda melhores."

O fundador do Grupo Business Bahia também deixou uma mensagem aos empresários. "Nós não podemos deixar todas as decisões e ações para o poder público. Queremos aproveitar para convidar os empresário e empreendedores baianos que ainda não estão inscritos para que venham participar do Summit, façam sua parte, convivam com outros empresários e participem. Participar do Summit é uma ação em prol do nosso desenvolvimento."

Nomes como o da Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, Mila Paes; do diretor Financeiro e de Crédito do Banco do Nordeste, Wagner Rocha; do presidente da Desenbahia, Paulo de Oliveira Costa; do CEO da Rede Mater Dei, Henrique Salvador; do secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, André Joazeiro já são alguns dos confirmados entre os mais de 20 nomes a compor os painéis, que tratarão dos temas: Cidadania e Sustentabilidade; Cultura e Turismo; Investimentos e Financiamentos; Economia Criativa no desenvolvimento da Bahia; Bem estar e Saúde; Ciência, Inovação e Tecnologia; Infraestrutura na Bahia; Desafios da Industria na Bahia e Óleo & Gás.

A programação acontece das 13h às 20h, nos dois dias de evento, e também pode ser acompanhada pelo site: www.summitmadeinbahia.com.br.

