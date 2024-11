Summit de Negócios vai debater inovações e modernização da indústria baiana

Cobre produzido na Bahia é processado em Juazeiro - Foto: CBPM | Divulgação

O primeiro Summit de Negócios Made In Bahia surge com o objetivo de fortalecer o cenário econômico do estado. O evento vai acontecer nos dias 30 e 31 de outubro, no Armazém Convention, no Parque Shopping Bahia, localizado em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.



Durante os dois dias, estão previstos painéis e palestras com os principais executivos e líderes empresariais, incluindo Eduardo Muñoz, presidente da Bravo Company, que irá implementar uma fábrica de baterias de lítio em São Sebastião do Passé. O CEO vai participar do painel “Desafios da Indústria na Bahia”, que irá discutir competitividade, economia verde, inovação e políticas para a modernização e renovação do parque industrial do Estado.

Em entrevista ao A TARDE, Muñoz detalhou quais os principais fatores que levaram a Bravo a investir na Bahia. “O principal fator foi a visão de estado focado na economia verde e a agressividade, bem entendida, do Governo do Estado e do Município de São Sebastião do Passé. Além disso, temos uma localização privilegiada, em proximidade de portos e também províncias minerais importantes e em desenvolvimento, resiliência e baixa pegada de carbono, situação ímpar, pouco ou não disponível no mundo”.

Eduardo destacou ainda como Summit pode contribuir na discussão da atratividade do território baiano como destino para novos empreendimentos. “Estamos num momento de grandes e rápidas mudanças globais, eventos como o Made in Bahia Summit são uma grande oportunidade para mostrar o que o Estado tem a oferecer, assim como nutrir o empresariado baiano de conhecimento, tendências e oportunidades”, afirmou.

A mesa também contará com a presença de Carlos Henrique Passos, presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), que revelou ao A TARDE, as expectativas em relação a novas indústrias que anunciaram investimentos na Bahia.

“Há boas perspectivas para o setor industrial baiano por conta de um ciclo positivo de crescimento econômico. A Bahia deve aproveitar as vantagens de ter uma matriz industrial sustentada por energias renováveis e por ter um parque industrial consolidado com grandes empresas. Nosso estado possui a 7ª maior indústria de transformação do Brasil e a maior da Região Nordeste, com um Valor da Transformação Industrial (VTI) de mais de R$ 56 bilhões. Nessa indústria há grandes players que estão no Polo Industrial de Camaçari, na Refinaria de Mataripe, nos segmentos de Alimentos, Celulose, Transformação Plástica e Borracha, Bebidas, dentre outros”, pontuou.

O presidente enfatizou a crescente demanda por hidrogênio, um dos temas da mesa de discussões. Ele ressaltou que a Bahia possui um grande potencial para se tornar um grande produtor desse recurso, devido à sua capacidade de gerar energias renováveis, como eólica, solar, biomassa e hidrogênio verde. Além disso, mencionou que o setor tem atraído investimentos significativos, totalizando mais de R$ 120 bilhões entre 2017 e 2023.

Sobre os impactos de eventos como o Summit no setor industrial na Bahia, Carlos detalhou as expectativas. “O Summit de Negócios trará discussões sobre temas relevantes para o desenvolvimento da Bahia, reunindo especialistas para debater desafios e oportunidades para o nosso estado. A expectativa é que as discussões sejam produtivas e contribuam para o fortalecimento socioeconômico da Bahia”.

Summit de Negócios Made In Bahia

O Grupo A TARDE firmou parceria com o grupo Business Bahia, para ser o media partner (parceiro de mídia, em português) do evento “Summit de Negócios Made in Bahia”, que acontecerá nos dias 30 e 31 de outubro, em Lauro de Freitas.

O evento, que receberá 1.000 empresários por dia, será realizado no Armazém Convention. A ocasião surge como o primeiro “Summit” do estado, promovendo um espaço de encontro e colaboração entre os principais executivos e líderes empresariais.

O Summit Made in Bahia tem o objetivo de maximizar oportunidades de negócios B2B e fortalecer a economia local, reunindo os principais empresários do estado, C-levels, jornalistas e autoridades. O evento também é aberto ao público em geral.