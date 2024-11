Summit Made In Bahia deixa legado de responsabilidade social

Fachada do Hospital Martagao Gesteira - Foto: Divulgação

O Summit Made In Bahia, que vai acontecer entre os dias 30 e 31 de outubro, no Armazém Convention, no Parque Shopping, em Lauro de Freitas, reunirá 1.000 empresários por dia com o objetivo de maximizar oportunidades de negócios B2B e fortalecer a economia local, reunindo os principais empresários do estado, C-levels, jornalistas e autoridades. O evento servirá de apoio também para mostrar as diversas possibilidades do setor aos pequenos e médios empresários e também àqueles que estão iniciando no mundo empresarial.

O Summit Made in Bahia é um projeto desenvolvido pelo grupo Business Bahia em parceria com a Zum Brazil, empresa especializada em eventos corporativos. Ao Portal A TARDE, a sócia da Zum Brazil, Paula Lacorte, contou como o Summit vai promover o mundo dos negócios.

"O evento é multissetorial e facilitará o networking desses pequenos empresários. Ao convidarmos os principais gestores públicos e privados do estado, promoveremos oportunidades para que esses empresários se relacionem com possíveis clientes e investidores gerando novas oportunidades de negócios. Além disso, os 50 stands da Feira apresentarão várias novas tecnologias dos mais diversos segmentos, sem falar das palestras que vão facilitar o planejamento de 2025", comentou Lacorte.

A empresária pontuou ainda que montar um novo negócio não é uma tarefa simples, mas o Summit vai fornecer conteúdo diferenciado com o intuito de desenvolver o setor empresarial. Ela citou ainda quais setores oferecem mais oportunidades de negócios na Bahia e frisou que o Summit possui uma visão sistêmica e multissetorial.

"Alguns setores oferecem mais oportunidades do que outros em razão de vários fatores. A Bahia, por exemplo, tem despontado na energia limpa, solar e eólica. Com planejamento e dedicação é possível o empresário baiano ter resultados positivos em qualquer segmento. Exatamente por isso é que o Summit Made in Bahia é único, porque promove uma visão sistêmica e multissetorial, abrangendo todos os segmentos que se destacam na economia baiana", disse a empresária.

Evento vai acontecer no Armazém Convention, no Parque Shopping | Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

Além do apoio aos empresários, o Summit de Negócios Made In Bahia também mostra compromisso no campo social. O evento irá reverter 10% da venda dos ingressos para o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC). Além disso, o Hospital Martagão Gesteira e o Instituto de Cegos da Bahia contarão com um espaço na feira do evento, durante os dois dias, servindo como uma importante plataforma para aumentar a visibilidade e o apoio a estas importantes instituições que transformam a vida de diversas famílias.

A coordenadora comercial do setor de Captação de Recursos da instituição do Hospital Martagão Gesteira, parceiro do Summit Made in Bahia, Neliene Maia, explicou que o hospital procura fazer parcerias para que possa prestar um atendimento de qualidade aos seus pacientes e impulsionar as ações da instituição.

Maia falou que a parceria com o Summit fez com que o Martagão pudesse aproximar a instituição de diversas empresas e, dessa forma, contribuir para a manutenção do atendimento do hospital que tem como foco o público infanto-juvenil.

"O Martagão Gesteira sempre busca, por meio do seu setor de captação de recursos, parcerias e espaços para divulgação de empresas que possam trazer recursos e impulsionar as ações da instituição. O Martagão é um Hospital feito para a sociedade e mantido com o apoio da sociedade, que entende a importância do acesso ao atendimento de saúde de qualidade e com tecnologias de ponta. Entendemos que o espaço da Summit nos aproxima de diversas empresas que podem, conhecendo nossa causa e iniciativas, vincular sua marca e contribuir para a manutenção dos nossos atendimentos, das atividades de assistência", disse.