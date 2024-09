Salvador Summit: Evento reúne palestras sobre IA e tecnologia

A venda de ingressos já está acontecendo no site do Salvador Summit - Foto: Rodrigo Veloso

A segunda edição do Salvador Summit vai reunir grandes palestras sobre empreendedorismo, inteligência artificial e emocional e tecnologia, nos dias 8 e 9 de novembro. O evento vai acontecer na Casa Pia, na capital baiana.

Serão mais de 15 trilhas e 30 palestrantes confirmados como Eduardo Shinyashiki, Marc Tawil, Leila Navarro, André Diamond, Andressa Castro, Baratinho, Stanley Bittar Fernando Seabra, Paulo Tenório, Rodrigo Cardoso e Baratinho.

Além disso, outros grandes nomes irão falar sobre a importância do empreendedorismo e da auto-invenção. Em agosto, o evento foi lançado no Cinemark do Salvador Shopping. No encontro, os humoristas Psit Mota e Marlon Rossy - que vão também palestrar em novembro - se apresentaram e arrancaram gargalhadas do público, que já anseia pelo que vem pela frente.

A venda de ingressos já está acontecendo no site do Salvador Summit.