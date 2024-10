Summit: especialistas vão debater IA e inovações nos negócios na Bahia

Inteligência Artificial é uma tecnologia com diversos potenciais - Foto: Reprodução | Freepik

O primeiro Summit de Negócios Made In Bahia surge com o objetivo de fortalecer o cenário econômico do estado e trazer as novidades do mercado. O evento vai acontecer nos dias 30 e 31 de outubro, no Armazém Convention, no Parque Shopping Bahia, localizado em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.



>> Grupo A TARDE firma parceria no Summit de Negócios Made in Bahia

Inteligência Artificial e Inovação nos Negócios será tema de palestras e paineis no evento, trazendo mais conhecimento sobre as novidades no estado, os principais projetos, ações e investimentos que unem ciência e tecnologia em benefício da população, seja nos serviços públicos ou na iniciativa privada.

“A gente vai trazer um pouco do contexto de inovação na Bahia, como está em relação ao cenário nacional, quais são os desafios, os gargalos, os cases de sucesso, quais são as possibilidades, como as empresas querem expandir, se conectar em escala global, interagindo com a inovação e fazer a diferença”, descreve Rodrigo Paolilo, co-fundador e CEO do Grupo Rede+ e presidente do Instituto Inova+.

Gardelli também comentou os pontos que irá abordar na sua participação no Summit de Negócios Made In Bahia. “Quais são os novos caminhos da gestão, da liderança e da inovação em tempos da economia da inteligência artificial, sobre a sociedade 5.0, sobre o B2B e o B2C, quais são as novas habilidades agora já em 2025 para 2030, a indústria 6.0, a computação quântica e os desafios e para o Brasil”, completa.

A inteligência artificial (IA) se tornou um tema recorrente no mundo dos negócios, com pequenas, médias e grandes empresas adotando suas funcionalidades. Em um mercado cada vez mais competitivo, as observações apontam que a IA terá um grande impacto em diversos setores, como saúde, varejo e finanças, além dos componentes que transformam cidades e processos de governos.

Segundo a Pesquisa Global da Mckinsey, mais de 8 entre 10 companhias estão direcionando seus esforços para abraçar a transformação digital em seus negócios. O estudo revelou também que 63% das companhias que adotaram a inteligência artificial para seus negócios obtiveram aumento em suas receitas. Além disso, 44% delas reduziram custos.

“Todos os índices econômicos analisados em papers acadêmicos nos mostram que estamos vivendo a maior janela de prosperidade do século XXI, pós Segunda Guerra Mundial”, diz, Gil Giardelli, escritor, roboticista e AI Eticista.

A usabilidade e a necessidade da ferramenta ​​foram aceleradas pela transformação digital, impulsionando o uso de novas tecnologias para a redução de custos, melhoria da produtividade e otimização no atendimento ao cliente. Uso de assistentes virtuais, apresentação de recomendações personalizadas, automação de marketing e análise de sentimentos são exemplos de como isso se traduz na prática.

Segundo Rodrigo, a IA pode trazer inovações no setor corporativo desde a gestão interna, no ganho de produtividade nas tarefas, como também na organização de informações e possibilidades para as áreas operacionais.

“Isso é só a ponta do iceberg. Inteligência Artificial pode apoiar na tecnologia da criação, originação de novos modelos de negócio, novos formatos, novos produtos, novas soluções, em todo e qualquer segmento a partir de dores existentes. Essa tecnologia pode abarcar condições de acelerar o crescimento e o desenvolvimento de novos produtos, soluções em qualquer segmento”, pontua.

Rodrigo Paolilo, co-fundador e CEO do Grupo Rede+ e presidente do Instituto Inova+ | Foto: Arquivo Pessoal

Gil Giardelli destacou que a IA generativa é uma das tecnologias que mais tem potencial de benefícios para avanços futuros, junto com a computação quântica.



“Eu estive agora num summit sobre computação quântica em Tóquio e o que eu imaginei que aconteceria daqui a dez anos, está acontecendo agora. Isso vai transformar totalmente a indústria e, ao mesmo tempo, a gente está vivendo já o início da indústria 6.0, que é uma indústria sem pessoas e com muita automação e também conceitos de ESG embarcado”, ressalta o roboticista.

Como inovar os negócios?

Englobando o tema a ser debatido no evento, Rodrigo apontou dois caminhos paralelos e essenciais para a diferenciação de uma empresa que busca adotar inovações do mercado: o intraempreendedorismo ou a inovação aberta.

“O intraempreendedorismo vem a partir do programa de fomento à cultura de empreendedorismo e inovação dentro da organização, estimulando os colaboradores a gerarem ideias, projetos e meios de pensar e agir diferente, entregando resultado e valor. Inclusive, cria possíveis novos negócios dentro da própria companhia, usando ali de metodologias específicas para isso. E tem também a inovação aberta, se conectando com o ecossistema de startups, com outras empresas, investindo nas soluções, se tornando sócias de outras operações, buscando soluções existentes no mercado para que resolvam suas dores tecnológicas”, ressalta.

O avanço da IA também traz preocupações do público com o uso negativo da tecnologia. Segundo Gil Gardelli, existem combates perante os valores empresariais contra o uso de fotos fakes e deep fakes - técnica que manipula vídeos e áudios. No entanto, a desigualdade é um fator que necessita de maior atenção.

“Apesar de muita prosperidade, vivemos uma desigualdade insustentável como nunca visto, aqueles que têm conhecimento entende essa nova era dando saltos de riquezas em um grupo muito grande de pessoas que não tiveram acesso a uma educação de alto impacto, o pensamento matemático ficando pra trás. Então, a discussão não é sobre desemprego tecnológico, é sobre empregos frágeis”, conclui o roboticista.

Summit de Negócios Made In Bahia

O Grupo A TARDE firmou parceria com o grupo Business Bahia, para ser o media partner (parceiro de mídia, em português) do evento “Summit de Negócios Made in Bahia”, que acontecerá nos dias 30 e 31 de outubro, em Lauro de Freitas.

O evento, que receberá 1.000 empresários por dia, será realizado no Armazém Convention. A ocasião surge como o primeiro “Summit” do estado, promovendo um espaço de encontro e colaboração entre os principais executivos e líderes empresariais.

O Summit Made in Bahia tem o objetivo de maximizar oportunidades de negócios B2B e fortalecer a economia local, reunindo os principais empresários do estado, C-levels, jornalistas e autoridades. O evento também é aberto ao público em geral.