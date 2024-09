Grupo A TARDE firma parceria no Summit de Negócios Made in Bahia

Da direita para esquerda: Eduardo Dute, Fernanda Lacorte, Carlos Falcão, João Mello Leitão e João Gomes - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

O Grupo A TARDE firmou parceria, na tarde de quinta-feira, 19, com o grupo Business Bahia, para ser o media partner (parceiro de mídia, em português) do evento “Summit de Negócios Made in Bahia”, que acontecerá nos dias 30 e 31 de outubro, em Lauro de Freitas.

O evento, que receberá 1.000 empresários por dia, será realizado no Armazém Convention. A ocasião surge como o primeiro “Summit” do estado, promovendo um espaço de encontro e colaboração entre os principais executivos e líderes empresariais. [Veja alguns dos nomes confirmados ao final da matéria]

O Summit Made in Bahia tem o objetivo de maximizar oportunidades de negócios B2B e fortalecer a economia local, reunindo os principais empresários do estado, C-levels, jornalistas e autoridades. O evento também é aberto ao público em geral.

O convite foi feito por Carlos Falcão, fundador do grupo Business Bahia, responsável pela campanha “Selo Made in Bahia”, que tem o objetivo de fortalecer a economia do estado e contribuir para a geração de receita.

“O Selo Made in Bahia é lei, aprovado pela Assembleia Legislativa e, parte desse sucesso, a gente credita ao amplo apoio que o Grupo A TARDE nos dá desde o lançamento do selo em 2020. Atualmente nós temos uma coluna semanal no Jornal, às terças-feiras, onde nós trazemos os principais setores econômicos, as principais empresas que geram emprego e renda em nosso estado. Assim, o Grupo A Tarde não poderia ficar de fora da primeira feira de negócios voltada exclusivamente ao desenvolvimento da economia baiana”, celebra Falcão.

“Nós sabemos que parte desse sucesso que, tanto o grupo quanto o Selo Made in Bahia obteve, é também pelo expressivo apoio que a gente vem tendo desde o início da parceria com o grupo. Tanto no online, tanto no impresso, quanto também na rádio. Então, para nós é um motivo de muito orgulho essa parceria”, continua.

O encontro aconteceu nesta quinta-feira, 19, na sede do Grupo A TARDE | Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

Além de Carlos Falcão, o encontro contou com a presença de João Gomes, diretor de novos negócios da Zum Brazil, e Fernanda Lacorte, sócia e diretora de marketing da Zum Brazil. Eles foram recebidos na sede do Grupo A TARDE pelo presidente João Mello Leitão e pelo diretor da Rádio A TARDE FM, Eduardo Dute.

O Summit Made in Bahia é um projeto desenvolvido pelo grupo Business Bahia em parceria com a Zum Brazil, empresa especializada em eventos corporativos.

Fernanda Lacorte celebrou a parceria com o grupo e adiantou que o objetivo é trazer o evento para o calendário anual do coletivo, além de realizar outras edições na capital baiana.

“Nós estamos muito felizes com essa parceria junto ao grupo Business Bahia, de poder idealizar e operacionalizar um evento como o Summit de Negócios Made in Bahia, trazendo um evento calendário pro grupo com esta magnitude. A gente tem em torno de 45 estandes já confirmados e garantidos com a gente, além de mais de 50 marcas apoiando esse projeto. Ano que vem, a gente já tem algumas confirmações, de patrocínio, de estandes, se confirmando para 2025. Fora também a gente vai ter algumas outras edições. Essa primeira será em Lauro de Freitas, mas a gente já está idealizando edições em Salvador também”, ressalta a diretora de marketing.

Além de mirar o Summit de Negócios nos principais eventos do estado, Carlos Falcão também pretende levar o Selo para outras regiões fora do eixo metropolitano.

“Nós pretendemos também, de uma forma muito objetiva, levar o selo para outras regiões. Nós estamos ainda muito concentrados na região metropolitana, mas queremos trazer o agronegócio e o setor de mineração para dentro do Made in Bahia. Em 2025, vamos lançar os embaixadores da campanha, que serão empresários que irão levar essa ideia, esse conceito de valorização dos produtos e serviços baianos para outras regiões”, completa o empresário.

Carlos Falcão, fundador do grupo Business Bahia | Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

Confira alguns nomes confirmados no Summit Made in Bahia:

André Juazeiro - Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia

Janete Vaz - Cofundadora e vice-presidente do Conselho de Administração do Grupo Sabin

Thiago Andrade - Presidente e diretor Comercial da Petrobahia

Marcelo Moreira - Diretor-presidente da CODEVASF

Priscila Wiederkehr - CEO do grupo VITALMED

Paulo Cavalcanti - Presidente da Ass. Com. da Bahia

Demir Lourenço - Diretor Executivo do Tecon Salvador e dos Centros Logísticos, unidades de negócios da Wilson Sons

Mila Paes - Secretária Municipal de Salvador de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda

Carlos Falcão - Fundador do Grupo Business Bahia

Monique Leão - Fundadora e CEO da agência de comunicação Texto & Cia

Carlos Passos - Presidente da Fieb

José Henrique Salvador - CEO Mater Dei

Márcia Esteves - Presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade (ABAP)

Mauricio Bacelar - Secretário de Turismo da Bahia

Waldeck Ornelas - Consultor associado do Instituto Desenvolve Bahia

Luiz Gavazza - Presidente da Bahiagás

Eduardo Munhoz - CEO da Bravo Motor Company Brasil & California

Economia local



Carlos Falcão destacou que a economia baiana vive um momento de desafio, com uma queda de participação em todo o nordeste.

“Nós entendemos que precisamos avançar mais. O estado da Bahia ainda é a maior economia do nordeste, mas de certa forma estamos perdendo, nos últimos 40 anos, a nossa participação relativa. Em 1985, nós representávamos, aproximadamente, 40% da economia do nordeste. Hoje representamos em torno de 28%”, explica Falcão.

Para o empresário, mesmo com os novos anúncios de grandes investimos no estado, é necessário um maior investimento na educação para a Bahia avançar.

"Temos sim pontos de excelência, principalmente na energia renovável, onde a Bahia vem dando show, tanto na parte de eólica quanto na parte de fotovoltaica. Temos a BYD chegando, que será uma grande conquista pra Bahia. Temos também anúncios recentes da Bravo Moto Company, que pretende investir 25 bilhões em nosso estado. Nós temos pontos sim a comemorar, mas continuamos sendo um estado pobre, de baixa renda per capita e com educação limitada. Então, enquanto não houver um investimento maciço em educação, enquanto a gente não conseguir melhorar os nossos níveis de IDH, nós teremos muita dificuldade para avançar mais", completa.