Business Bahia celebra seis anos com palestra do secretário da SSP

Esteve no evento também o sub-secretário Marcel Oliveira - Foto: Divulgação

Foi celebrado, nesta quinta-feira, 12, o aniversário de seis de fundação do grupo empresarial Business Bahia, que reúne as principais lideranças privadas do estado. O evento aconteceu no restaurante Bistrot Trapiche Adega e contou com a participação do secretário de segurança pública, Marcelo Werner. Quem esteve no evento também foi o sub-secretário Marcel Oliveira.

Na sua apresentação, Werner destacou as ações da secretaria para combater o crime organizado baseado no 3I - Inteligência, Integração e Investimentos, bem como dados recentes e cases de sucesso que mostram a evolução da estratégia, novos projetos , as novas ferramentas e os resultados obtidos na luta diária contra criminalidade no estado.

“Mais um encontro de alto nível. Esse é o nosso propósito, estimular a interação republicana entre os principais gestores públicos do estado e as lideranças privadas no debate institucional em prol da economia baiana, afinal tanto a segurança pública quanto a segurança jurídica são temas importantes na tomada de decisão de investidores e precisamos continuar apoiando o desenvolvimento baiano. Agradecemos a presença do secretário Marcelo Werner e de sua diretoria ” afirmou Carlos Falcão, presidente do Business Bahia.