Made in Bahia: 4 anos de valorização de mercado e serviços baianos

O empresário interessado em apoiar a campanha basta acessar o site Business Bahia e baixar o selo - Foto: Divulgação

Celebrando quatro anos desde o seu lançamento, o selo ‘Made in Bahia’ alcança uma marca significativa na promoção e valorização dos produtos e serviços locais. A campanha não apenas fortalece a economia do estado, mas também contribui para a geração de receita ao estado e para a população

O movimento foi lançado no ano de 2020, durante a pandemia de Covid-19, com o objetivo de apoiar os empresários baianos em um momento que estava tudo fechado, como afirma Carlos Falcão, idealizador do coletivo Grupo Business Bahia, responsável pelo movimento.

“Foi uma ideia de lançar uma campanha com principal ponto de valorização dos produtos e serviços, isto é, sempre que você puder você opte por consumir produtos e serviços baianos. Dessa forma você não exporta emprego. Cada vez que você compra um produto fabricado no estado, você está gerando emprego e renda na Bahia. Quando você compra um produto de outro estado, você está gerando emprego e renda naquele estado. O Made in Bahia é um instrumento que pode ser bem utilizado, pode ajudar a melhorar os números econômicos da Bahia, que são muito ruins”, disse ao Portal A TARDE.

De acordo com Falcão, à época da criação do selo, 120 empresas apoiaram o movimento e, desde então, o número foi crescendo organicamente até os dias atuais. O empresário interessado em apoiar a campanha basta acessar o site Business Bahia e baixar o selo.

Falcão cita também que, dentro de um contexto onde muitas pessoas se orgulham de adquirir bens ou serviços de fora do estado, a mensagem do Made in Bahia fortalece o conceito de ‘baianidade empresarial’.

“O baiano muitas vezes tem orgulho de dizer que consome algo de fora. Alguém fala ‘ah, fui no médico em São Paulo’ ou ‘comprei essa roupa no Rio’ ou ‘ah, meu arquiteto veio de Minas’. Enfim, eu combato muito isso para que a gente valorize o que é nosso e é isso que a gente faz com o Made in Bahia. Toda vez que eu vou no supermercado ou minha esposa vai no supermercado, ela manda uma foto de um produto com o selo Made in Bahia, a gente tem plantado a semente, aumentando o alcance da campanha. Como nem tudo são flores, nós ainda não atingimos o alcance que nós gostaríamos porque quanto mais regiões atingir, mais forte o conceito que eu chamo de baianidade empresarial", pontuou.

Carlos Falcão, idealizador do coletivo Grupo Business Bahia, responsável pelo movimento | Foto: Divulgação

Uma das iniciativas marcantes do Made in Bahia é a parceria com o Grupo A TARDE, onde mantém uma coluna que já passou mais de 200 empresários baianos e temas voltados para o mercado local.

“Um dos nossos momentos mais felizes foi a criação da coluna que temos no impresso e no online do Jornal A TARDE. Por essa coluna, os empresários baianos contaram as histórias de suas empresas, os projetos de sua empresa e de que forma contribuíram para o desenvolvimento do nosso estado”, conta.

Além disso, Falcão ressalta outras ocasiões que ganharam destaque nesses 4 anos e anunciou uma novidade para o ano de 2024. “Um outro momento importante foi uma campanha assinada pelo governo do estado com o selo Made in Bahia. Temos a coluna Made in Bahia no Jornal A TARDE, o selo oficial aprovado na Assembleia e, esse ano, o Summit Made in Bahia, realizado pela empresa Zum Brasil, que tem atuação internacional, para valorizar os produtos e serviços do nosso estado. Isso deixa a gente muito muito feliz, é uma prova de que nós estamos no caminho certo, precisamos sim fortalecer esse conceito”, completa.

Paula Lacorte, diretora da Zum Brasil, destaca a importância de celebrar os quatro anos do Made in Bahia ‘em grande estilo’, registrando todo o empresariado da região baiana.

“Será um evento robusto e de altíssimo padrão, o Summit oferece uma atmosfera de conexão para empresas baianas exibirem seus produtos e serviços, visando impulsionar os negócios na região. Iremos promover um espaço de encontro e colaboração entre os principais executivos e líderes empresariais, para a troca de experiências, discussão de estratégias e fomento de parcerias potentes. Iremos comemorar os 4 anos do Made in Bahia em grande estilo, não só o grupo Business Bahia, mas todo o empresariado baiano merece essa entrega e reconhecimento”, conta Paula.

Empresários parceiros

Agnaluce Moreira, gestora do Sabin Diagnóstico e Saúde em Salvador, elogiou a campanha Made in Bahia e destacou que o movimento é uma oportunidade de contribuir para o fortalecimento da economia local.

“A campanha tem sido uma das mais bem-sucedidas iniciativas de valorização dos produtos e serviços baianos. Desde o início, o Grupo Sabin tem sido um participante ativo, reafirmando nosso compromisso com o desenvolvimento econômico e social da Bahia. Fazer parte da campanha não é apenas uma oportunidade de promover o que é genuinamente baiano, mas também uma forma de contribuir para o fortalecimento da economia local. Estamos honrados em ser parte desta história, que promove o orgulho e a identidade baiana, e estamos entusiasmados com as perspectivas futuras de crescimento e colaboração com a comunidade”, conta Moreira.

| Foto: Divulgação

O sócio diretor do grupo Supreme Saúde, Ernst Holding Neto, pontuou que existe um engajamento cada vez maior na campanha Made in Bahia e também reforçou a importância do movimento.



“Um envolvimento já de um olhar mais atencioso do Governo do Estado com relação ao nosso selo, isso é uma valorização extrema da empresa baiana, é um movimento cada vez mais forte. Acho de extrema importância o fortalecimento cada vez maior, envolvimento dos secretários de estado que Carlos Falcão tem feito e com muito sucesso. É um selo que temos a honra de ter em nossos veículos, nossas ambulâncias, nossos carros de atenção domiciliar, e as empresas têm a honra de ter esse selo nas suas instalações”, destaca Holding Neto.

A Vitalmed foi mais uma das empresas que adotaram o selo Made in Bahia. Para Priscila Wiederkehr, CEO da empresa, a união proporcionou um melhor entendimento das atividades dentro do estado.

“O Made in Bahia se tornou um marco para o grupo de empresas baianas que eu represento, uma união fortaleceu negócios e melhor entendimento das atividades do nosso próprio estado. É um selo que temos orgulho de usar na Vitalmed, todas as nossas unidades móveis constam o selo, no sentido de valorização. Como baianos, temos muito orgulho de mostrar nossa força e nossos serviços de qualidade", completa.