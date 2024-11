Presidente da Fieb destaca a importância do Summit para o cenário de negócios na Bahia

- Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE)

O Summit de Negócios Made in Bahia teve início nesta quarta-feira, 30, reunindo empresários de diversos setores com o objetivo de fortalecer a economia regional e promover conexões significativas entre empreendedores, no Armazém Convention, no Parque Shopping Bahia. O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), Carlos Henrique Passos, destacou a importância do evento.

“Acho que é importantíssimo porque permite um ambiente específico, um encontro de vários tipos de empreendedores que podem e formam o desenvolvimento econômico da Bahia.”

Carlos Henrique Passos enfatizou o papel da FIEB em articular e defender os interesses do setor, mencionando as entidades sob sua gestão, como o SESI, SENAI, SENAI CIMATEC e IEL. “Essas entidades ajudam o desenvolvimento empresarial, seja do ponto de vista da gestão e da governança, mas também no aspecto da produção, com capacitação profissional, educação e inovação”, explicou.

O presidente também abordou a atuação da FIEB no fomento à economia baiana:

“O que a gente procura fazer no dia a dia é garantir que o sistema funcione em favor das empresas. O sistema existe porque existe indústria, e nosso papel é que esse sistema retorne às indústrias com os serviços que foram concebidos e definidos para cada entidade", disse.

"Por exemplo, nós temos o SESI, que trabalha com educação, saúde e segurança do trabalho. Temos o SENAI, que atua na parte da capacitação profissional. O CIMATEC trabalha na educação, formação, graduação, doutorado e mestrado, mas também trabalha muito, além de tudo isso, com pesquisa, desenvolvimento, inovação e serviços tecnológicos. Temos o IEL, que se dedica à governança das empresas, à formação de lideranças e à ajuda no encadeamento produtivo", completou.



O evento, promovido pelo Grupo Business Bahia, acontece nos dias 30 e 31 de outubro no Armazém Convention, no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A expectativa é de que o summit receba cerca de 1.000 empresários por dia.

O Summit Made in Bahia visa maximizar oportunidades de negócios B2B e fortalecer a economia local, reunindo os principais empresários do estado, executivos, jornalistas e autoridades. O evento também está aberto ao público em geral.