Summit: presidente da PetroBahia destaca potencial econômico do Nordeste

O Summit de Negócios Made in Bahia teve início nesta quarta-feira, 30, reunindo empresários de diversos setores com o objetivo de fortalecer a economia regional e promover conexões significativas entre empreendedores, no Armazém Convention, no Parque Shopping Bahia. Durante o evento, Thiago Andrade, presidente da PetroBahia, destacou o potencial econômico do Nordeste.

"O Summit é um evento super relevante para reunir aqui formadores de opinião, empreendedores, jovens empreendedores, as principais empresas hoje que movimentam a economia baiana estão aqui apresentando, expondo, e para a PetroBahia é algo importante para esse movimento que a gente acredita: de desenvolvimento do Nordeste, desenvolvimento do interior e da capacidade produtiva que a Bahia tem.”

O evento, promovido pelo Grupo Business Bahia, acontece nos dias 30 e 31 de outubro no Armazém Convention, no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A expectativa é de que o summit receba cerca de 1.000 empresários por dia.

O Summit Made in Bahia visa maximizar oportunidades de negócios B2B e fortalecer a economia local, reunindo os principais empresários do estado, executivos, jornalistas e autoridades. O evento também está aberto ao público em geral.