Secretário da Secti destaca oportunidade para fomentar recursos em tecnologia na Summit

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia (Secti), André Joazeiro, destacou a importância da realização do Summit de Negócios Made in Bahia para facilitar recursos de fomento à tecnologia às empresas baianas. O evento, que inicia nesta quarta-feira, 30, reunirá 1 mil empresários por dia para ampliar as oportunidades de negócios B2B.

De acordo com o secretário, empresários podem se aproximar de variadas formas de captação de recursos para desenvolver tecnologia e inovação em suas empresas. “Isso permitirá que as empresas aumentem a produtividade e a rentabilidade, de forma a fomentar o crescimento da empresa da Bahia. Essa interação da tecnologia com a empresa vai acontecer em feiras como essa em que a gente tem a oportunidade de conversar com os empresários”, disse André Joazeiro.

Ainda segundo André Joazeiro, a secretaria que conta com um escritório de projetos no Summit Negócios Made in Bahia, se destacou nos últimos dois anos com uma reestruturação que permitiu organizar o sistema de desenvolvimento científico da Bahia. Entre os destaques, o secretário mencionou a regulamentação do Marco Legal de Inovação e em instituiu o Conselho estadual de Ciência e Tecnologia

“Colocamos o escritório de projetos aqui na feira para fazer essa interação com o setor produtivo com academia e governo. Então a gente conseguiu organizar bastante e a gente conseguiu fazer mais investimentos em bolsas. Aumentamos os valores da bolsa e a quantidade de bolsas em 15%. Estruturamos o projeto de política estadual de ciência e tecnologia, fizemos conferência com mais de 3.000 participantes, mais de 1.000 propostas para discutir num conselho e gerar política, então é um foi um é um balanço a gente conseguiu recuperar recursos do ministério de Ciências e Tecnologia que estavam sem a execução”, continuou ele.

O evento, promovido pelo Grupo Business Bahia, acontece nos dias 30 e 31 de outubro no Armazém Convention, no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A expectativa é de que o summit receba cerca de 1.000 empresários por dia.

O Summit Made in Bahia visa maximizar oportunidades de negócios B2B e fortalecer a economia local, reunindo os principais empresários do estado, executivos, jornalistas e autoridades. O evento também está aberto ao público em geral.