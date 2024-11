Carlos Sérgio Falcão faz análise do Summit: "Sucesso"

Carlos Sérgio Falcão é presidente do Grupo Business Bahia e colunista do Made in Bahia - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O Summit de Negócios Made in Bahia teve início nesta quarta-feira, 30, no Armazém Convention, no Parque Shopping Bahia, reunindo empresários de diversos setores com o objetivo de fortalecer a economia regional e promover conexões significativas entre empreendedores. No segundo dia do evento, o público pode esperar painéis que abordarão temas relevantes como cidadania e sustentabilidade.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Carlos Sérgio Falcão, presidente do Grupo Business Bahia e colunista do Made in Bahia, expressou sua satisfação com o andamento do evento. "Olha, a expectativa é muito grande. Ontem foi um sucesso total. A gente tem que agradecer ao Grupo A TARDE pelo apoio, pela cobertura e por tudo que tem feito por esse sucesso do Summit", afirmou Falcão.

O presidente destacou a programação rica do dia, que incluirá discussões sobre petróleo, gás, economia, empreendimentos e financiamentos. "Enfim, está muito rico o dia hoje. E no final, como ninguém é de ferro, vamos ter um show de Jau para celebrar esse momento muito especial da economia baiana", completou.

Com expectativas altas, Carlos Sérgio Falcão concluiu: "Como eu tenho dito, ano que vem, se Deus quiser, tem mais."

O evento, promovido pelo Grupo Business Bahia, acontece nos dias 30 e 31 de outubro no Armazém Convention, no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A expectativa é de que o summit receba cerca de 1.000 empresários por dia.

O Summit Made in Bahia visa maximizar oportunidades de negócios B2B e fortalecer a economia local, reunindo os principais empresários do estado, executivos, jornalistas e autoridades. O evento também está aberto ao público em geral.