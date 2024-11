"Uma prova de que estamos em expansão", diz superintendente do BNB sobre o Summit

Pedro Neto é superintendente do BNB - Foto: Denisse Salazar /AG A TARDE

O Summit de Negócios Made in Bahia está em seu segundo dia de evento nesta quinta-feira, 31, no Armazém Convention, no Parque Shopping Bahia, e está reunindo empresários de diversos setores com o objetivo de fortalecer a economia regional e promover conexões significativas entre empreendedores. Pedro Neto, superintendente do Banco do Nordeste, falou sobre a importância do evento.

"O Summit, ele já é uma prova de que estamos em expansão. Eu acredito que a Bahia, ela está em um vetor de expansão impressionante. Eu falo internamente pelo banco. A gente, em outros tempos, a gente tinha uma batalha de conseguir fechar o orçamento na Bahia. Ano passado, a gente bateu historicamente 10 bilhões em aplicação na Bahia, o que é um valor histórico. Esse ano a gente está com um orçamento muito parecido", explicou Neto.

Summit

O evento, promovido pelo Grupo Business Bahia, acontece nos dias 30 e 31 de outubro no Armazém Convention, no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A expectativa é de que o summit receba cerca de 1.000 empresários por dia.

O Summit Made in Bahia visa maximizar oportunidades de negócios B2B e fortalecer a economia local, reunindo os principais empresários do estado, executivos, jornalistas e autoridades. O evento também está aberto ao público em geral.