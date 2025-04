Summit Made in Bahia 2025

Confira a coluna de hoje - Foto: Divulgação

Amanhã, a comunidade empresarial Business Bahia lançará oficialmente, no XVIII encontro do grupo, a 2ª edição do Summit Made in Bahia. O almoço contará com palestra de Marcos Lessa, diretor presidente da SalvadorPar, e de Paulo Guimarães, presidente da Bahiainveste, que irão apresentar importantes projetos que estão em curso para incentivar o desenvolvimento da nossa capital e do nosso estado, reforçando o propósito do Business Bahia em apoiar a economia baiana.

O Summit Made in Bahia, é um evento transversal, multisetorial e que no ano passado foi realizado pelo Business Bahia, Zum Brazil e Zoom Imagem, e que nesse ano, além dos fundadores iniciais contará com a importante participação do Lide/Ba em sua realização, consolidando o evento como a mais importante feira de negócios para o empreendedor baiano.

O sucesso da 1ª. Edição no Armazém Convention e que contou com o grupo A Tarde como destacado “media partner” foi um divisor de aguas nos eventos corporativos baianos. Pela primeira vez aconteceu um mix de feira, palestras, stands e ativações envolvendo diversos setores que fazem a economia baiana girar e que trouxe para o público presente, a possibilidade de interagir com os principais players de diversos segmentos.

Esse ano a expectativa é que seja um evento ainda melhor. Confiando no engajamento dos empresários baianos a edição 2025 do Summit Made in Bahia, acontecerá no CCS-Centro de Convenções de Salvador, onde teremos a oportunidade de acolher um público ainda maior e também contar com espaços para mais stands, o que contribuirá para termos um momento único de valorização dos produtos e serviços baianos.

Serão dois dias de integração empresarial, palestras e painéis que abordarão temas de muita importância como: Sustentabilidade, finanças e economia, turismo, inovação e tecnologia, saúde, infraestrutura, agronegócio, indústria, petróleo e gás, energia, recursos humanos e marqueting, enfim todos os temas que influenciam a tomada de decisão do empresariado baiano. Além disso, como o Summit 2025 acontecerá na 1ª semana de novembro, será uma excelente oportunidade para os empreendedores planejem o seu 2026, que certamente será desafiador, mais bem informados.

O Summit Made in Bahia é mais que um evento, é um verdadeiro encontro de líderes e empresários, uma celebração da Bahia, da nossa cultura e da nossa economia. Uma oportunidade única para expandirmos nosso networking, divulgarmos nossas marcas, fecharmos parcerias estratégicas e realizarmos negócios.

Esse ano, precisaremos contar, mais uma vez, com o apoio de todos, empresas, empresários e imprensa do nosso estado para colocarmos de pé esse projeto tão ousado, realizado por baianos e para a Bahia.

*Presidente do Business Bahia