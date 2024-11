Sustentabilidade e inovação marcam segundo dia do Summit Bahia

- Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

Sustentabilidade, inovação, tecnologia e economia. Assim foi marcado o segundo dia do Summit de Negócios Made in Bahia, nesta quinta-feira, 31, no Armazém Convention, em Lauro de Freitas. O evento contou com novas palestras e presença de importantes personagens da economia baiana.

O presidente do grupo Bussiness Bahia, fez um rápido balanço do Summit, e disse que a expectativa é que no próximo ano o evento obtenha o mesmo sucesso. “Ontem, 30, foi um sucesso total. A gente tem que agradecer ao Grupo A TARDE pelo apoio, pela cobertura e por tudo que tem feito por esse sucesso do Summit”, destacou.

O presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), Paulo Cavalcanti, que ministrou a palestra com o tema “Cidadania e Sustentabilidade Empresarial”, reforçou a necessidade de discutir o exercício da cidadania.

“É preciso falar de cidadania, de consciência cidadã, participativa e transformadora. A gente precisa compreender isso e começar a olhar diferente. Enquanto a gente não começar a entender que a transformação do nosso país, da nossa própria mente, passa pelas nossas próprias atitudes, pelo eu responsável, pelo eu transformador, a gente vai continuar esperando que os outros façam pela gente", afirmou.

Outros agentes de destaque da cena econômica da Bahia palestraram ao longo do dia, como André Joazeiro, secretário estadual de Ciência e Tecnologia; Demir Lourenço, Diretor Executivo do Tecon Salvador; Waldeck Ornelas; conselheiro associado do Instituto Desenvolve a Bahia; Marcelo Moreira, diretor-presidente da Codevasf; Luiz Gavazza, presidente da BahiaGás; Thiago Andrade, presidente da PetroBahia; e Isaac Edington, presidente da Saltur.

Sala A TARDE

A Sala A TARDE marcou presença no segundo dia do Summit de Negócios Made in Bahia. Durante os dois dias de evento, o espaço do Grupo A Tarde recebeu autoridades, empresários e palestrantes. Além disso, o lugar também foi centro de entrevistas que abordaram diversos temas ligados ao mundo da economia.