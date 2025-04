Trisal é flagrado fazendo sexo em praça de Salvador

Cena causou revolta entre os moradores da região - Foto: Reprodução

Um vídeo que vem circulando nas redes sociais mostra um ato considerado obsceno ocorrido na Praça de Itapuã, em Salvador. Nas imagens, três pessoas, o que aparenta ser um homem e duas mulheres, foram flagradas mantendo relações sexuais atrás de um carro estacionado, em plena luz do dia e em um local de circulação pública.

A cena causou revolta entre os moradores da região, sobretudo porque, no momento da gravação, diversas crianças estavam passando pelo local. É possível ouvir, no vídeo, uma mulher indignada com a situação: “Baixaria na Praça de Itapuã. As crianças tudo passando aqui. Cadê o respeito? Um bocado de criança passando e você não tem respeito”, diz.

Com o início de um tumulto, outros moradores se aproximam e passam a confrontar o trio, pedindo respeito e cobrando providências.

O ato pode se enquadrar como crime de ato obsceno, previsto no artigo 233 do Código Penal, com pena de detenção de três meses a um ano, ou multa.