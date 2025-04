Morte de homem em Salvador pode ter ligação com o tráfico de drogas

Guilherme foi executado a tiros dentro da casa da companheira - Foto: Reprodução Polícia Civil

A morte de Guilherme Santos Lima, 25 anos, no início da tarde desta segunda-feira, 7, no Uruguai, na Cidade Baixa, pode estar relacionada com o tráfico de drogas no bairro. Segundo uma fonte policial, o rapaz já tinha passagem por tráfico de drogas, no entanto, estaria afastado da vida criminosa, há algum tempo.

"Segundo sua companheira, o mesmo havia abandonado as práticas ilícitas, sendo que sua atual atividade laboral seria realizar trabalhos para seu pai de santo, vez que é adepto de religião de matriz africana", explicou o policial.

Guilherme foi executado com, pelo menos, cinco tiros, por volta das 12h30, dentro da casa da companheira, na Rua 6 de Janeiro. No momento do crime, além dele, estavam a mulher e o filho do casal, uma criança recém-nascida, há sete dias. O crime foi praticado por dois homens.

"Ela disse que foram dois indivíduos não identificados, um negro e outro claro, ambos trajando roupas pretas e usando balaclava [máscara] para esconder a face. Eles invadiram a casa do casal e determinaram que a mesma ficasse dentro do banheiro", contou a fonte. Nem a mulher, nem a criança ficaram feridas na ação.

O caso é apurado pela 3ª Delegacia de Homicídios Baía de Todos-os-Santos (DH/ BTS), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A motivação e a autoria do crime são desconhecidas. Até a publicação dessa matéria, nenhum suspeito havia sido identificado e/ou preso.