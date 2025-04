Franklin Reis é preso no dia do aniversário em operação contra rifas ilegais

Humorista possui milhões de seguidores nas redes sociais - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O influenciador Franklin Reis, conhecido como 'Neka' entrou na lista de presos durante a Operação Falsas Promessas, deflagrada na manhã desta quarta-feira, 9, em Salvador. A prisão de Franklin aconteceu no dia de seu aniversário. O humorista possui milhões de seguidores nas redes sociais produzindo vídeos.

De acordo com as investigações, o alvo é suspeito de integrar uma organização criminosa com atuação em lavagem de dinheiro oriundo de rifas ilegais.



Além de Franklin, outros influenciadores também são alvos da operação, como o rifeiro Nanam Premiações, preso juntamente com sua esposa. Outro alvo foi Rahmon Dias, preso em São Paulo. Ramhon e Nanam Premiações já foram presos em 2024 durante a primeira fase da operação da Polícia Civil.

Policiais militares

Além dos influenciadores, policiais militares, incluindo Lázaro Alexandre Pereira de Andrade, conhecido como Alexandre Tchaca, foram presos durante a operação. Segundo as investigações, os policiais militares da ativa e ex-PMs faziam parte do esquema, oferecendo proteção, fornecendo informações privilegiadas e, em alguns casos, atuando diretamente como operadores das rifas fraudulentas.