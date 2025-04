Falsas Promessas: 'Tchaca' e mais quatro policiais são presos em operação

Outros influenciadores também são alvos da operação - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O policial militar e influenciador digital Lázaro Alexandre Pereira de Andrade, conhecido como Alexandre Tchaca, foi preso na manhã desta quarta-feira, 9, durante a segunda fase da Operação Falsas Promessas, deflagrada pela Polícia Civil em Salvador. Além dele, outros quatro policiais militares, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos.

De acordo com as investigações, os alvos são suspeitos de integrar uma organização criminosa com atuação em lavagem de dinheiro oriundo de rifas ilegais. Os policiais militares da ativa e ex-PMs faziam parte do esquema, oferecendo proteção, fornecendo informações privilegiadas e, em alguns casos, atuando diretamente como operadores das rifas fraudulentas.

Outros influenciadores também são alvos da operação, como o rifeiro Nanam Premiações, preso novamente nesta quarta-feira, juntamente com sua esposa. Outro alvo foi Rahmon Dias, preso em São Paulo. Ramhon e Nanam Premiações já foram presos em 2024 durante a primeira fase da operação da Polícia Civil.

Durante as diligências foram apreendidos veículos de luxo, relógios, dinheiro, celulares e notebooks. Além disso, o Poder Judiciário autorizou o sequestro de até R$ 10 milhões por CPF ou CNPJ investigado, somando um bloqueio total de R$ 680 milhões em bens e valores.



Policial Militar já havia sido preso

Tchaca havia sido preso em maio de 2024, juntamente com outros PMs influenciadores, por determinação da própria corporação, que aplicou uma prisão disciplinar de 15 dias. O PM também é um dos nove militares réus pela morte de 12 jovens na Vila Moisés, em fevereiro de 2015. Além disso, ele também é investigado por envolvimento em outros casos de mortes oriundas de intervenção policial.