Ex-BBB Rodrigo Mussi rebate boatos de agressão: “Estou dando risada”

Rodrigo Mussi foi citado por internautas como possível autor da agressão - Foto: Reprodução | Instagram

A notícia envolvendo um ex-BBB que teria agredido a namorada em público começou a circular nesta sexta-feira, 11, e gerou grande repercussão nas redes sociais. A vítima, segundo rumores, estaria com medo de denunciar o ex-participante do reality show à polícia, temendo prejudicar a imagem dele.

Logo, o nome de Rodrigo Mussi, do BBB 22, foi citado por internautas como possível autor da agressão. Em entrevista concedida à coluna Fabia Oliveira, o influenciador reagiu com surpresa e negou qualquer desentendimento com a namorada, a médica Ana Laura Biegas.



“Estou dando risada, a galera é muito doida. É muita mentira! Porque realmente não aconteceu nada disso, zero! Isso não existe. Uma coisa é aumentar, outra é tirar do nada uma história”, desabafou o ex-BBB.

Rodrigo também garantiu que os dois continuam juntos. “A última vez que a gente saiu para comer um lanche faz umas três semanas. Um amigo me mandou [a notícia]. A gente estava na academia juntos”, concluiu.

Ana Laura também se manifestou sobre a repercussão. “Eu sou médica, estou apavorada [com a situação]. Isso pode acabar com a minha imagem diante dos pacientes, estar envolvida em polêmica. Deus me livre”, lamentou.