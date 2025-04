Deborah Secco sobre relações monogâmicas: “Nunca são sinceras"

Deborah confessou ter dúvidas sobre relacionamentos monogâmicos - Foto: Reprodução | TV Brasil

Durante sua participação no programa Sem Censura, da TV Brasil, na última quinta-feira, 10, Deborah Secco abriu o jogo sobre suas vivências no amor. Em uma conversa com a apresentadora Cissa Guimarães, a atriz falou sobre os limites da monogamia, relações mais livres e a enfatizou a importância da sinceridade.

Mesmo vivendo atualmente um namoro monogâmico com o produtor musical Dudu Borges, Deborah confessou ter dúvidas sobre essa forma de se relacionar. “Flerto muito com a ideia de relações transparentes e sinceras. Estou vivendo uma relação monogâmica, mas tento que não seja nessa regra tão abrangente. Entender o que eu desejo hoje, o que me faz feliz hoje, me respeitando", disse.

Aos 45 anos, Deborah reforçou que não se interessa por relacionamentos baseados em mentiras ou joguinhos emocionais. "Já sou uma mulher de 45 anos, independente, livre, bem resolvida, ou eu vou ter um parceiro por opção, com uma relação completamente honesta ou não tem para que, não estou mais na 5ª série para enganar, mentir, esconder", afirmou.

Segundo a atriz, a falta de sinceridade é a maior dificuldade nas relações tradicionais. “Relações monogâmicas quase nunca são sinceras e eu prezo muito em ter meu parceiro como meu melhor amigo, como o cara que vai saber absolutamente tudo de mim, de quem não preciso esconder meu telefone, meus e-mails, minhas amizades. O cara que nunca vai ser pego de surpresa por alguém”, concluiu.