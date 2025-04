Ex-BBB espanca namorada por ciúme em lanchonete de São Paulo

Caso foi revelado pelo jornalista Gabriel Perline - Foto: Reprodução | TV Globo

Um ex-participante do Big Brother Brasil, conhecido por sua imagem de “bom moço” nas redes sociais, protagonizou uma cena violenta em uma lanchonete da zona sul de São Paulo. Enfurecido ao descobrir que a namorada já se envolveu com outro ex-BBB, ele a agrediu fisicamente dentro do estabelecimento.

De acordo com o jornalista Gabriel Perline, o ex-brother — que atualmente apresenta um programa no YouTube — estava acompanhado da vítima quando teve um ataque de ciúme. Ao descobrir o antigo relacionamento da mulher, perdeu o controle, passou a gritar com ela e a xingou de termos, como “vagabunda”. A vítima, constrangida, pediu que ele parasse, mas foi ignorada.



A situação ficou ainda mais grave quando ela tentou deixar o local. O ex-BBB teria se levantado e empurrado a vítima, derrubando ela no chão. Mesmo caída, ele continuou a agressão, enquanto funcionários tentavam contê-lo.

Apesar de não ser famosa, a vítima compartilhou o que aconteceu com amigas próximas. Segundo relatos, elas a aconselharam a procurar a polícia, mas a mulher teria medo de denunciar.