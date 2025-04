Atriz expõe caso de assédio nos bastidores da Record

A atriz contou detalhes sobre o ocorrido - Foto: Foto: Reprodução | Record TV

Juliana Silveira surpreendeu o público ao revelar que sofreu assédio de um diretor, nos bastidores da Record TV. A atriz concedeu uma entrevista ao podcast ‘Papagaio Falante’ e contou que a situação aconteceu em 2012, nos bastidores da novela “Balacobaco”.

“Falei com ele, ele fingiu que estava tudo bem e pediu desculpas. Para mim, estava tudo bem, seguimos trabalhando, mas notei que toda semana era ele que estava no meu núcleo. Só vinha ele, tinha cinco [diretores]. Depois dessa situação, nossa relação ficou esquisita. Tinha uma cena de choro e ele fazia eu repetir 20 vezes.

“Ele pegou um ranço e começou a me torturar no trabalho. A minha personagem estava em um cativeiro, estava desmaiada nessa cena e teria que levar um tapa. Falei: ‘Se levar um tapa de verdade, vou reagir, vou piscar’. Tomei a chalapada. Já estava com um estresse tão grande com essa situação que levantei igual a um demônio. Aí foi quebra-pau, saí do estúdio, fui para o camarim e falei que não gravava mais com ele”, completou.

A famosa ainda revelou que acionou um dos donos da emissora para resolver a situação. “Chamei uma pessoa da presidência da Record, veio uma representante mulher e eu falei: não é só sobre o tapa, contei tudo o que eu contei aqui”, concluiu ela.