Deborah Secco diz que namorou todos com quem transou: "Sou romântica" - Foto: Reprodução

Deborah Secco voltou a falar sobre sua vida amorosa em entrevista ao WOWcast, comandado por Brunno Rangel e Ma Feitosa. Aos 45 anos e em um novo relacionamento com o produtor musical Dudu Borges, de 41, a atriz revelou que sempre se entregou intensamente às relações. “Nunca fiquei com alguém por ficar. Me envolvia e já sonhava em casar, ter filhos, dar nome às crianças. Sempre me apaixonei de verdade”, afirmou.

Com bom humor, Deborah disse que nunca teve medo de ser quem é, mesmo cometendo erros. “Eu namorei todos os homens com quem tive relação sexual. Não sei se eles me namoraram, mas da minha parte era sério, profundo, querendo uma vida juntos".

A atriz contou que, apesar das desilusões, não desistiu de viver um romance duradouro. “Sou romântica, intensa, e sigo acreditando nesse amor que atravessa a vida inteira".