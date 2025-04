Deborah Secco expõe participante do BBB 25 e gera polêmica

Deborah Secco desmascarou Renata em dinâmica - Foto: Reprodução/Globo

A atriz Deborah Secco invadiu a casa mais vigiada do Brasil na manhã desta quinta-feira, 3, e causou uma polêmica ao expor uma das sisters do BBB 25. Em conversa com os confinados sobre a dinâmica chamada de “Vitrini do Seu Fifi”, a atriz afirmou que Renata estava "cansada" e pediu para o público ir embora.

"Posso contar uma coisa para vocês? A Renata ficou tão cansada, tão cansada, que ela tava pedindo para o povo ir embora e deixar ela dormir", disse Debora Secco, em seguida, a amiga de Eva rapidamente rebateu: "Não. Mentira".

A atriz ainda tentou contornar a situação com a participante do reality show "Mas tava quase, se eu fosse você... Ela tava exausta. Eu pensava: 'coitada dessa menina'", explicou. "Eu tive a sensação das pessoas me vigiando... aqui, as pessoas estão nos vigiando, mas a gente não vê. Eu tava comendo e as pessoas 'nossa, ela tá almoçando'", explicou Renata.

Ação Especial

A atriz foi ao BBB 25 comandar uma ação especial em comemoração aos 60 anos na Globo. "Hoje é dia de festa! Vim trazer uma festa para vocês. Globo está comemorando 60 anos! Eu vim aqui brincar e testar a memória de vocês. Os bordões, cenas, quero ver quem tem boa memória", pontuou.

Na dinâmica, Deborah Secco conduziu os participantes em dinâmicas comemorativas como jogo da memória com bordões icônicos da TV brasileira e um quiz com cenas marcantes da teledramaturgia.