Confira os melhores momentos do Sincerão da semana no BBB 25

Placar do Sincerão revelou quais participantes receberam mais votos - Foto: Reprodução | TV Globo

No 11º Sincerão do BBB 25, realizado nesta segunda-feira, 31, os participantes foram desafiados a classificar seus colegas em três categorias polêmicas: "é planta e sabe disso", "já deveria ter saído há muito tempo" e "pega carona no enredo dos outros". A dinâmica ocorreu na área externa da casa e trouxe embates diretos entre os confinados.

A ordem de prioridade foi definida entre os emparedados Diego Hypolito, Vilma e Vinícius, além do Líder Maike, que havia indicado o ginasta para o 12º Paredão. Cada participante teve um minuto e trinta segundos para justificar suas escolhas, enquanto os indicados puderam responder em até trinta segundos.



Para selar a indicação, os brothers e sisters apertavam um botão que acionava uma bomba de fumaça colorida em frente aos escolhidos. Ao fim da dinâmica, o placar do Sincerão revelou quais participantes receberam mais votos para cada uma das categorias, mostrando quem são os alvos da casa no momento.

Diego Hypolito X Maike

"Primeiro, vou começar pelo Maike. É uma pessoa que eu iniciei recebendo várias coisas boas, positivas, falando dele. Há pouco tempo, ele falou que eu estava falando de coisas do início, que é muito pelo contrário, ele que inicia falando dessas coisas. Ele pegou várias vezes, já me colocou no Paredão...", começou Diego Hypolito.

"E lembrando só, Maike, quando você for falar daqui a pouco, que 1º de abril é amanhã, não é hoje, então a gente tem que falar sobre a verdade", provocou o ginasta, após apontar o paulista como a pessoa que 'já deveria ter saído há muito tempo' do jogo.

Vilma X Vinícius

A troca de farpas entre Vilma e Vinícius marcou o Sincerão do BBB 25. Sem papas na língua, Vilma criticou o baiano ao justificar sua escolha para a categoria de quem "já deveria ter saído há muito tempo":

"Você apronta desde o início do programa. Inventa história, mentira, se contradiz com as palavras, não é esclarecedor, joga mentira no ar e não fala o motivo, essa história é antiga", disparou Vilma.

Vinícius, por sua vez, não escondeu a decepção e respondeu emocionado: "Me dói muito sempre ver a senhora com esse olhar de condenação."

O brother ainda reforçou sua indignação com a postura da colega de confinamento: "Me entristece ver o quanto a senhora condena pelas palavras. A senhora não pontua a medida de esclarecer as coisas, você condena, não só julga."

No entanto, o VAR exibido no VT do programa ao vivo mostrou que Vilma estava equivocada ao acusar Vinícius de chamá-la de "velha sonsa". Na cena revisitada, o baiano, na verdade, criticava Diogo Almeida.



Além de Vinícius, Vilma também distribuiu suas escolhas na dinâmica: Vitória Strada foi apontada como "planta, e sabe disso", enquanto Daniele Hypolito foi classificada como alguém que "pega carona no enredo dos outros".

Maike X Diego e Vinícius

Durante o Sincerão, Maike não poupou críticas a Diego Hypolito, acusando o ginasta de evitar conflitos e não se posicionar no jogo.

"João Gabriel te chamou de 'mentiroso' e você falou 'vocês são meninos bons'. Se isso não é correr do embate, não sei o que você está fazendo aqui. Tá com dor no coração ainda? Tira isso, terapia ajuda, pô!", provocou o nadador.

Vinícius, por sua vez, saiu em defesa de Diego e rebateu Maike: "Seu enredo se baseia em atacar Diego."

Ao responder às provocações, Diego Hypolito aconselhou Maike a buscar terapia e se tratar, assim como ele próprio faz.

Discussão durante as réplicas

A escolha de Maike no Sincerão acendeu os ânimos entre os participantes, resultando em uma troca de farpas intensa.

"Hipocrisia fede", disparou Vinícius.



Maike não deixou barato e rebateu no mesmo tom: "Igual à sua, que está fedendo aqui."



O baiano tentou se defender, afirmando que "nunca foi vítima", mas o Líder contestou, lembrando que Vinícius reclamou por ter sido escolhido duas vezes para o Quarto Barrado no Baile e vetado de provas.



Vinícius, então, reafirmou sua postura no jogo: "Porque botaram para cima de mim e eu aguentei o rojão. Aline saiu, continuei de pé. Me botaram no Barrado, voltei. Fui no Paredão, de cabeça erguida. Aguentei esse rojão e não sou vítima, nunca fui na minha vida e nunca vou ser. E se eu sair amanhã, vai ser de cabeça erguida."

Sem paciência, Maike ironizou: "Vai, faz cena aí. Vai, faz o VT."



João Gabriel X Guilherme

A tensão entre João Gabriel e Guilherme aumentou durante o Sincerão. O brother escolheu Guilherme como alguém que "pega carona no enredo dos outros", mas o fisioterapeuta rebateu imediatamente: "Toda vez tu diz uma coisa e depois diz outra."

João Gabriel, por sua vez, justificou sua escolha, relembrando um episódio recente no jogo: "Ontem, vocês disseram que não desceram pulando e agora diz que desceu normal e, outra coisa, isso de entrar no enredo dos outros, foi de eu ter levantado para defender a Daniele, do mesmo jeito que você faz. Cresceu para o jogo agora, está querendo aparecer."

Na sequência, João Gabriel ainda questionou o voto de Guilherme em Vilma.



João Pedro X Irmãos Hypolito

João Pedro não poupou críticas a Daniele e Diego Hypolito durante o Sincerão do BBB 25. O brother questionou a postura dos dois no jogo, especialmente a decisão de se posicionarem apenas na reta final:

"Dani (Daniele Hypolito) tinha falado, depois de voltar do Paredão, que iria começar a se posicionar e a falar. Tudo bem, está tudo certo. Mas vocês querem se posicionar agora, faltando 20 dias? Vocês não estão se posicionando", afirmou.

Ele ainda alfinetou Diego, comparando sua mudança de atitude a um ex-BBB conhecido: "Você é planta, tem 80 dias que não faz nada. Diego, você só voltou a se posicionar

Gêmeos X Guilherme

Durante suas escolhas no Sincerão, Guilherme voltou a chamar João Pedro, que não havia entendido a indicação. O fisioterapeuta insistiu: "Pega carona no enredo dos outros, João Pedro", repetiu o pernambucano, pedindo que o brother se dirigisse à cadeira.

Em resposta, João Pedro imitou Guilherme, o que irritou o genro de Delma. Incomodado com a provocação, ele questionou o salva-vidas de rodeio: "Tá de graça, com ironia já?"

Vitória Strada X Vilma

A troca de farpas entre Vitória Strada e Vilma foi um dos momentos marcantes do Sincerão. Vitória justificou sua escolha ao chamar Vilma de "planta": "Vilmoca colocou que eu sou planta. Eu acho que, na verdade, é o contrário. Ela nunca foi muito expressiva no jogo e sempre estava em volta do que Diogo (Almeida) fazia. Agora, fica em volta do que o grupo dela está fazendo. Para o meu jogo, ela não é muito expressiva."

Vilma não deixou a provocação passar e rebateu a atriz: "Me chamar de planta foi até um carinho, porque você está votando em mim desde que entrei aqui e, agora, quer dizer que vivo no jogo da minha dupla ou em volta do meu grupo."



Quando chegou a vez de Vitória na dinâmica, ela ainda chamou os gêmeos para serem colocados nas categorias. No momento da réplica de João Pedro, ele, surpreendentemente, pediu desculpas à gaúcha.

Delma X Vilma

A discussão entre Delma e Vilma no Sincerão foi marcada por trocas de acusações. Delma apontou Vilma como "planta" no jogo: "É planta porque está sempre na onda dos meninos, e a senhora vota em mim e eu voto na senhora," afirmou Delma.

Vilma rapidamente reagiu: "Você não tem justificativa, me bota aqui de onda mesmo."

Após receber a punição, a estudante de Nutrição se levantou e provocou: "Joselma, você tem que arrumar uma justificativa."

Delma não hesitou em rebater: "Aqui no jogo, é uma contra a outra. A senhora é planta."

Placar do Sincerão

Tadeu Schmidt revelou os resultados da dinâmica, destacando os participantes mais citados nas categorias:

"Vamos ao placar de hoje, então? Dani foi a mais citada, três vezes, na categoria 'é planta e sabe disso'. Diego foi o mais citado, com três indicações em 'já deveria ter saído há muito tempo', e João Gabriel também foi citado três vezes, em 'pega carona no enredo dos outros'."