BBB: Vinicius sobrevive a paredão contra Eva, mas volta para berlinda

Vinicius estava no paredão contra Joselma e Eva - Foto: Reprodução | TV Globo

O baiano Vinicius conseguiu uma grande vitória neste domingo, 30, ao sobreviver a um paredão equilibrado no Big Brother Brasil 25. No entanto, minutos depois, ele voltou a entrar em um paredão formado. A próxima eliminação acontece na terça-feira, 1º.

Vinicius estava no paredão contra Joselma e Eva. A disputa foi equilibrada e o baiano conseguiu levar a melhor por conta do voto único, que é limitado a um por CPF. No voto da torcida, a cearense levou a melhor. Na média, Eva foi eliminada com 51,35% dos votos, contra 44,52% do baiano.

Eva é a 13ª eliminada com 51,35% da média dos votos. Vinícius recebeu 44,52% de votos e Joselma obteve 4,13%. 👋 #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/lSS1t1BVoF — Big Brother Brasil (@bbb) March 31, 2025

O BBB 25 está em 'Modo Turbo', com eliminações em sequência, e logo depois da saída de Eva, um novo paredão foi formado.

A formação começou com a definição de um novo líder,e Maike acabou conquistndo mais uma vez a liderança. Ele indicou o ginasta Diego Hypolito.

Em seguida, os participantes do BBB 25 iniciaram uma votação aberta, na sala da casa do reality show. Com 6 votos, Vilma foi a mais votada pela casa.

Com direito ao contragolpe, Vilma decidiu puxar Vinicius para o paredão mais uma vez. "Ele é meu alvo e eu sou alvo dele", afirmou.