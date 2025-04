Filho de Gugu revela qual seu perfil de mulher ideal

João Augusto Liberato abriu o coração e revelou qual seu tipo de mulher ideal - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

João Augusto Liberato abriu o coração e revelou qual seu tipo de mulher ideal. Em entrevista à revista ‘CARAS’, o filho do apresentador Gugu Liberato contou que gosta de mulheres mais caseiras e recatadas.

“Tem que ser uma mulher com valores, que me respeite e respeite ela mesma, seja companheira, esteja do meu lado, caseira e família”, disse ele. O jovem ainda confessou que muitas mulheres dão em cima dele nas redes sociais.

“Tem sim, mulheres e garotas mandam mensagens no Instagram, mas isso sempre teve, desde pequeno. Quando eu ia com meu pai no Jassa, não gostava muito, por que todas as mulheres que estavam lá apertavam a bochecha, iam em cima! (risos)”, concluiu.