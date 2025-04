Tristeza? Davi Brito surge chorando após fim de namoro e faz revelação

O baiano publicou nos stories de seu Instagram um desabafo chorando - Foto: Reprodução | Instagram

O campeão do BBB 24, Davi Brito apareceu em suas redes sociais após o término do namoro com Adriana Paula. O baiano publicou nos stories de seu Instagram um desabafo chorando e revelou o motivo do fim do romance após anunciar que seria pai.

Davi revelou ter errado ao anunciar que a mulher está grávida. Minutos após a publicação dos vídeos, Brito se arrependeu e apagou os vídeos. O campeão do BBB 24 começou seu relato aos prantos e disse estar cansado. "Eu tô cansado de perdoar e não ser perdoado, eu tô cansado de ajudar e não ser ajudado, eu tô cansado de correr atrás e as pessoas não correrem atrás de mim. Meu sistema emocional não aguenta mais", falou.

O ex-BBB ainda explicou que Adriana terminou o namoro por não ter gostado do fato de Davi Brito ter afirmado a seus seguidores que ela está grávida. Ele mesmo admitiu ter errado e que não respeitou o momento dela: “Parece que eu cometi um crime em ter falado”

Brito ainda postou mais um vídeo e declarações nos stories sobre este assunto: "A Adriana resolveu dar um fim no relacionamento comigo porque eu fui na internet falar que ela estava grávida. Ela não gostou, a família dela não gostou”

O ex-motorista de aplicativo ainda desejou o melhor para a ex-companheira, e tentou se explicar para Adriana Paula: “Tudo bem você não querer mais. Eu vou seguir a minha vida em paz. Encontre alguém que te ame e te queira bem. Eu sei que você diz que eu não presto, que eu sou um lixo, que eu te usei para limpar minha imagem com a minha ex-namorada, mas eu não fiz isso. Eu te amei de verdade”, afirmou Davi.