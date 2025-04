Solteiro? Davi Brito faz revelação bombástica após anunciar que será pai

Davi Brito e Adriana Paula estão esperando o primeiro filho - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Davi Brito pegou os fãs de surpresa nessa terça-feira, 8, ao anunciar que vai ser pai. Depois disso, porém, a sua então namorada e mãe do seu filho, Adriana Paula, teria terminado o relacionamento com ele devido à exposição da gravidez nas redes sociais.

Em um vídeo publicado no Instagram e apagado depois, o campeão do BBB 24 disse: “Tá todo mundo perguntando. Gente, eu fiz uma live hoje e expliquei que eu e a Paula estamos em uma situação complicada. Ela está no momento dela, no período gestacional, ela quer ficar sozinha, quer um tempo, raciocinar o que está acontecendo”.

Davi disse ainda que está “tudo em paz”. “Não precisa vocês ficarem nesta agonia, nem inventarem fake news. Vocês querem que as pessoas façam o que vocês querem. Vai no tempo dela normal e acabou. Vai ter a criança, com saúde, paz, felicidade, mais um membro na família”, disse.

Ele completou: “Tudo é uma fase, tudo passa, é uma fase turbulenta. Ela precisa de força, é um momento difícil e toda a mulher passa ou já passou. É isso, não tenho muito o que falar”.

Um detalhe que chamou atenção dos seguidores é que Davi e Adriana Paula não se seguem mais nas redes sociais e ele apagou o vídeo anunciando a chegada do bebê. Até o momento, a moça não se manifestou sobre o assunto. As fotos dela com o ex-BBB seguem no feed.

Gravidez

Davi Brito anunciou que sua namorada, Adriana Paula, está à espera do primeiro filho do casal. O campeão do BBB 24 abriu uma live em seu perfil do Instagram, nessa terça-feira, 8, e contou detalhes sobre a gestação da amada.

“Vocês iam ver, alguém ia tirar foto e eu preferi vim e falar aqui sobre isso e assim gente é de extremo carinho que eu tô aqui expressando essa alegria. No dia eu fiquei tão alegre e não consegui acreditar que ela estava grávida”, disse ele.

O famoso ainda confessou que a gestação não foi planejada. “Ela precisa de apoio, se sentir acolhida e saber que o Brasil está apoiando ela nessa situação. Porque a gente sabe como é o período da gravidez e ainda mais uma gravidez que não desejamos ter agora no momento”, completou ele.

Vale lembrar que Davi e Adriana estão namorando há três meses e viveram um início de relacionamento marcado por polêmicas, já que o ex-noivo da dentista acusou ela de ter traído ele com o famoso.