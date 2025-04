Raquel Brito faz aposta sobre sexo do filho de Davi Brito

Raquel Brito e Davi juntos - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Raquel Brito contou que está animada com a chegada de seu novo sobrinho, ou sobrinha, filho do ex-BBB Davi Brito. Em entrevista à coluna Sabendo com Vini, do Portal MASSA!, a influenciadora revelou sua aposta com relação ao sexo da criança.

“Fiquei muito feliz com essa nova novidade na família: vou ser titia! E o melhor de tudo é saber que esse bebê já chega rodeado de muito amor e carinho. Tô aqui torcendo pra ser um menininho!”, disse ela.

A ex-Fazenda ainda revelou que soube da notícia através de sua mãe, Elisângela Brito. “Soube da notícia primeiro pela minha mãe, que ficou sabendo através de Adriana e Davi — e depois confirmei com o próprio Davi (kkkkk). Tô feliz demais, ansiosa pra dar um cheiro, um dengo, um colinho… E ele já vai saber, desde pequenininho, que tem um quartinho garantido na casa da titia”, concluiu.