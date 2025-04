Mãe de Davi Brito é surpreendida com paternidade do filho: “Eu não sei

Elisângela ficou surpresa com o anúncio feito por Davi Brito - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Parece que Davi Brito não avisou a família sobre a gestação de sua namorada, Adriana Paula. Mãe do campeão do BBB 24, Elisângela Brito concedeu uma entrevista à revista ‘Quem’ e contou que não sabia do anúncio feito pelo filho, nesta terça-feira, 8.

“Ai, Jesus, onde você viu o Davi falar isso que eu não vi? Eu tenho que ir lá ver [no Instagram], porque eu não sei. Eu preciso ir lá no Instagram entender o que está acontecendo. Eu não sei o que você está falando”, disse ela.

Vale lembrar que Davi anunciou a gravidez da namorada durante uma live em seu perfil do Instagram. Na filmagem, ele contou que desconfiou que a cirurgiã-dentista estava grávida após ela sentir desejo de comer frango.