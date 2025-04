Mãe de Davi Brito desmente boato sobre paternidade do ex-BBB

Elisângela Brito desmentiu a informação sobre o filho de Davi - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Elisângela Brito usou suas redes sociais para se pronunciar sobre um boato envolvendo a paternidade de seu filho, o ex-BBB Davi Brito. A influenciadora emitiu um comunicado através de sua assessoria, nesta quarta-feira, 9, e desmentiu a informação de que não sabia da gestação de Adriana Paula.

“A notícia que vem circulando nos meios de comunicação, afirmando que Elisângela Brito soube da gravidez por meio da internet é inverídica. Reforçamos que o laço materno entre eles é marcado por muito carinho e respeito mútuo. Elisângela soube da novidade em primeira mão, e a felicidade tomou conta da Família Brito desde então”, informou em nota.

A matriarca da família Brito ainda fez um post em seu perfil do Instagram e mandou um recado especial para Davi e Adriana. “Venho aqui parabenizar a Davi Brito e Adriana Paula por esse novo ciclo na vida deles. Eu estou muito feliz, amo criança e que Deus que vai determinar o sexo da criança e independente disso que as bençãos do Senhor já comecem a fluir dentro do ventre de Adriana”, disparou.