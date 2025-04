Ex-assessora diz que Davi mentiu ao falar que será pai: “É uma farsa"

Elizângela Carlos trabalhou para a família de Davi quando ele estava no BBB - Foto: Reprodução | TV Globo

O campeão do BBB24, Davi Brito, anunciou nas redes sociais, na terça-feira, 8, que será pai pela primeira vez. Em uma live no Instagram, ele afirmou que a namorada Adriana Paula, está grávida, mas que ambos resolveram dar um “tempo” na relação. No entanto, há quem acredite que a gravidez não passa de uma mentira.

Ao Portal Léo Dias, Elizângela Carlos, que já foi assessora de imprensa do ex-BBB, disse que a suposta gravidez de Adriana não passa de uma mentira. Ela ainda afirmou que quer distância do influenciador e chegou a falar da família de Davi Brito.

“Deus que me livre dessa família de trapaças”, disparou Elizângela ao portal Léo Dias. “A mulher não está grávida, isso é mentira. Família de mentira, tudo ali é uma farsa. Eu não tenho como contar a verdade, não. Quero distância dessa família de trapaceiros, trambiqueiros e enrolados”, encerrou a ex-assessora.

Assessoria

Elizângela Carlos trabalhou para a família de Davi quando ele ainda estava confinado no BBB24. Ela afirma que foi procurada pela mãe do ex-brother, Elisângela Brito, assim que ele entrou no reality da Globo e que ajudou a gerenciar as redes sociais do influenciador durante sua participação na atração. Hoje em dia, no entanto, ela não faz mais parte da equipe do famoso.