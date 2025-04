Davi acumula dívida exorbitante em meio a gravidez e derrota na Justiça

Davi Brito acumula dívidas - Foto: Reprodução | TV Globo

Os últimos dias da vida de Davi Brito têm sido bastante movimentados. O ex-BBB descobriu que vai ser pai e sofreu uma derrota na Justiça para a sua ex, Mani Reggo. Mas não para por aí. Em meio a tudo isso, o baiano ainda possui dívidas que, somadas, chegam a um valor exorbitante.

Segundo o portal LeoDias, o valor ultrapassa os R$64 mil. A maior parte deste montante é das chamadas dívidas prejuízo, em que os bancos já consideram que a pendência não será paga. Mais de R$53mil entram nesta categoria, considerada inadimplência grave.

Já as dívidas ativas de Davi superam os R$11 mil, com valores a pagar para bancos e até mesmo compras de R$30 em grandes lojas de departamento.

Ainda de acordo com o portal, além das pendências no Serasa e com instituições financeiras, o ex-BBB enfrenta problemas com um condomínio em Salvador. O Mares do Sul move uma ação judicial contra ele no Tribunal de Justiça da Bahia, pedindo valores devidos em contas de condomínio no ano de 2023.

Davi vai ser pai

Davi Brito anunciou que sua namorada, Adriana Paula, está à espera do primeiro filho do casal. O campeão do BBB 24 abriu uma live em seu perfil do Instagram, nessa terça-feira, 8, e contou detalhes sobre a gestação da amada.

“Vocês iam ver, alguém ia tirar foto e eu preferi vim e falar aqui sobre isso e assim gente é de extremo carinho que eu tô aqui expressando essa alegria. No dia eu fiquei tão alegre e não consegui acreditar que ela estava grávida”, disse ele.

O famoso ainda confessou que a gestação não foi planejada. “Ela precisa de apoio, se sentir acolhida e saber que o Brasil está apoiando ela nessa situação. Porque a gente sabe como é o período da gravidez e ainda mais uma gravidez que não desejamos ter agora no momento”, completou ele.

Derrota na Justiça

A influenciadora Mani Reggo saiu vitoriosa em um processo judicial no qual buscava o reconhecimento da união estável com Davi Brito. A decisão, proferida pela juíza Rosa Ferreira de Castro, da 7ª Vara de Família de Salvador, garante a ela metade de tudo o que o campeão do Big Brother Brasil 24 conquistou durante o programa. A informação foi divulgada no mesmo dia em que o baiano anunciou que será pai pela primeira vez.

Segundo apuração do Alô Alô Bahia, a sentença foi emitida na última sexta-feira, 4, em primeira instância. Com isso, Mani poderá ter acesso a parte do valor total de R$ 3 milhões, que inclui o prêmio em dinheiro de R$ 2,92 milhões e dois carros de luxo — uma Chevrolet Trailblazer 2025 e uma Chevrolet S10 2025 — avaliados em aproximadamente R$ 700 mil no total.

Apesar da derrota judicial, o ex-BBB ainda pode recorrer da sentença.