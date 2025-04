Mani Reggo se pronuncia sobre vitória em batalha judicial contra Davi

Mani emitiu uma nota sobre o processo movido contra Davi - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Mani Reggo quebrou o silêncio e se pronunciou sobre a decisão judicial envolvendo um processo movido por ela contra o ex-BBB Davi Brito, que veio à tona nesta terça-feira, 8. Procurada pela reportagem do portal A Tarde, a assessoria da influenciadora revelou que ela não pode dar detalhes sobre o caso.

“A Assessoria de comunicação da influenciadora e empreendedora Mani Reggo informa que, neste momento, ela não pode se pronunciar sobre qualquer assunto que esteja sob sigilo de Justiça”, informaram em nota.

A equipe da empresária ainda reforçou que ela está focada em seus projetos pessoais e no lançamento de sua nova loja. “Mani Reggo está inteiramente dedicada e feliz com a realização de um grande sonho: a inauguração da sua primeira loja física, a Cacay Modas, que acontecerá na próxima sexta-feira, 11 de abril, no Shopping Paseo Itaigara, em Salvador”, concluiu o texto.

Vale lembrar que, segundo informações contidas no processo, Mani venceu em primeira instância e poderá ter acesso a parte do valor total de R$ 3 milhões, que inclui o prêmio ganhado por Davi no BBB 24, de R$ 2,92 milhões e dois carros de luxo — uma Chevrolet Trailblazer 2025 e uma Chevrolet S10 2025 — avaliados em aproximadamente R$ 700 mil no total.