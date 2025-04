Davi x Mani: reviravolta pode ajudar campeão do BBB a não dividir fortuna

Davi Brito sofreu uma derrota na Justiça - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Campeão do BBB 24, Davi Brito sofreu uma derrota na Justiça para a sua ex-namorada, a influenciadora Mani Reggo, que saiu vitoriosa em um processo judicial no qual buscava o reconhecimento da união estável com o baiano. A decisão, proferida pela juíza Rosa Ferreira de Castro, da 7ª Vara de Família de Salvador, garante a ela metade de tudo o que ele conquistou durante o programa.

Com isso, Mani poderá ter acesso a parte do valor total de R$ 3 milhões, que inclui o prêmio em dinheiro de R$ 2,92 milhões e dois carros de luxo — uma Chevrolet Trailblazer 2025 e uma Chevrolet S10 2025 — avaliados em aproximadamente R$ 700 mil no total, segundo apuração do Alô Alô Bahia. Davi Brito ainda pode recorrer da situação.

Davi vai conseguir reverter a decisão?

Advogado especialista em Direito Civil, Diogo Oliveira explicou em entrevista ao Portal A TARDE que o recurso de Davi teria como objetivo invocar nova interpretação das provas produzidas no processo, “fundamentando que as mesmas comprovariam que ele e Mani não viviam como uma família, e sim como namorados, ou que eles teriam terminado o relacionamento antes de ganhar os prêmios”.

A reviravolta pode acontecer, dependendo exclusivamente das provas que foram apresentadas no processo e da interpretação que os desembargadores deram ao julgar o recurso. Diogo Oliveira - advogado especialista em Direito Civil

De acordo com o profissional, nesses casos, é comum as partes recorrerem. “A reversão da decisão está diretamente relacionada às provas que já foram produzidas no processo e a interpretação que os desembargadores possam dar a elas”, explicou.

Ele ainda detalhou que a decisão de reconhecer uma união estável está relacionada à vontade das partes em constituir uma família — mesmo que sem filhos. “Como a vontade é individual a cada pessoa, o requisito a ser avaliado era se o casal se apresentava à comunidade como se fossem casados, e não apenas como namorados”, ressaltou.

E se Davi não tiver mais dinheiro?

Diogo Oliveira também esclareceu que se o valor do prêmio do BBB 24 já estiver sido convertido em outros bens por Davi, “esses outros bens podem ser utilizados para satisfazer a divisão”.