Mãe de Matteus revela atitudes de Isabelle Nogueira após término

- Foto: Reprodução | Instagram

Luciane Amaral, mãe de Matteus, soltou o verbo contra Isabelle Nogueira e revelou que a ex-nora se arrependeu de ter terminado o noivado, além de ficar ligando insistentemente.

“Tem coisas que não gosto de estar falando. Mas, por muitas vezes, eu vi e o Matteus me contou também que ele se oferecia pra ir com ela nos eventos e ela nunca queria que ele fosse junto. Ela nunca fazia questão de conseguir dois ingressos, duas entradas VIP, pra ela e pra ele. Tudo que era evento que Matteus ia, pedia duas pra poder levá-la com ele. Não queria ir sozinho. Ela não, fazia de tudo pra ir sozinha. O que ela queria com isso? Ela gostava dele, será?”, questionou Luciane em gravações divulgadas pelo canal EM OFF, no YouTube.

Em outro trecho do bate-papo com uma amiga, Luciane Amaral revelou que a ex-BBB percebeu que tinha errado em terminar o noivado e ficou ligando.

“É verdade sim, ela ligou enchendo o saco do Matteus querendo voltar, incomodando e começou a falar mal de mim. E, aí, o Matteus botou no viva-voz e disse assim: ‘Não seja por isso, Isabelle. Fala pra mãe mesmo, diretamente, porque ela está aqui escutando tudo'”, contou.

E continuou relatando: “E aí ela disse que eu, Luciane, não sabia criar o Matteus porque eu me metia em tudo, não deixava ele se defender sozinho. Eu disse assim ‘olha, Isabelle, se a tua mãe não te defende, não briga por ti, eu brigo pelo meu filho e defendo. E já vou te dizer: o meu filho não é infantil nem imaturo. O meu filho simplesmente não tinha carinho e atenção tua, por isso que ele se humilhava pedindo carinho e atenção, que você nunca deu'”, disparou.

Vida de Matteus virou um “inferno”

Luciane Amaral relatou, ainda, que Isabelle Nogueira não deu paz ao filho: “Ela só pode estar mal, está super mega arrependida do que ela fez. Ela viu quem realmente ela perdeu, viu que botou fora um guri maravilhoso. Tanto é que faz dois dias que a vida do Matteus tá um inferno porque ela não para de ligar, mandar mensagem e textão pedindo perdão por tudo o que ela fez e que está muito arrependida”, analisou, antes de completar:

“E tá tudo aqui, print de conversa, tudo guardado. Ela se humilhando pedindo pro Matteus ir pra São Paulo porque senão ela vai vir pra Alegrete porque ela precisa dele e não aguenta mais, que tá desesperada, ficando doente”, detalhou.

Na mesma gravação, a mãe do ex-BBB disse que Isabelle até pediu ajuda para ex-colegas de confinamento para tentar reatar. “Ela já mandou o Pizane e a Giovanna ligarem pro Matteus e pedirem por favor. Ela viu que perdeu, achou que o Matteus nunca ia arrumar ninguém, que depois do Carnaval ele ia voltar pra ela que nem um cachorro. Só que quando ela viu que isso não aconteceu e não ia acontecer, se desesperou”, afirmou.

Ex-sogra envolvida

Em outro trecho dos supostos áudios, Luciane comentou também que até a mãe da ex-noiva do filho entrou no meio: “Pra você ter uma ideia, a Jaqueline Nogueira [mãe de Isabelle] me ligou querendo falar comigo sobre. Elas estão desesperadas, viram que perderam a teta, entendeu?”, detonou.

E finalizou: “O Matteus fazia de tudo, gastou horrores de dinheiro com ela. Horrores, tu não tem noção. Pra dar uma vida de rainha pra ela e ela não valorizou. Ela viu que perdeu e está desesperada. Só que está se fazendo de vítima pra todo mundo achar que ela é a pobrezinha”, encerrou.