Deniziane expõe mensagem de Matteus durante noivado com Isabelle

Durante participação no podcast 'Mussi de Climão' na última quarta-feira, 5, a ex-BBB Deniziane Ferreira revelou que Matteus Amaral lhe enviou uma mensagem enquanto ainda namorava Isabelle Nogueira. Segundo Deniziane, o contato aconteceu pouco antes de seu aniversário, em maio de 2024.

A declaração repercutiu rapidamente e levantou questionamentos sobre o comportamento de Matteus. Em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, nesta quinta-feira, 6, o ex-BBB esclareceu a situação e negou qualquer atitude com segundas intenções.

"Sendo bem sincero, eu sou uma pessoa que trata todo mundo bem, da melhor forma possível. Não tenho nada contra ela, pelo contrário, torço muito pelo sucesso dela, independentemente de qualquer coisa. E eu mandei, sim, parabéns para ela, muito de boa. Não falei nada demais, não fui carente nem nada. Simplesmente fui educado", afirmou.

Matteus também rebateu as insinuações feitas nas redes sociais, criticando a forma como sua atitude foi interpretada. "Definitivamente, não vejo sentido no que as pessoas buscam. Porque fui falar com ela para dar os parabéns, desejar tudo de bom, que Deus abençoasse a vida dela, que desse tudo certo, desejei sucesso e só isso. Independentemente de relacionamento nem nada, como uma pessoa normal, sem intenção de dar em cima nem nada", declarou.

O ex-BBB finalizou seu desabafo lamentando a repercussão negativa: "Não consigo ver sentido nisso daí. As pessoas vêem maldade, querem achar um motivo pra isso e para aquilo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Independente da data de relacionamento, eu não falei com intenção de chamar a atenção pra dar em cima, de verdade mesmo".

Matteus e Deniziane viveram um breve romance durante o BBB 24, mas a fisioterapeuta decidiu encerrar o affair pouco antes de ser eliminada. Já no final do programa, Matteus se envolveu com Isabelle Nogueira, com quem namorou por quase um ano e chegou a ficar noivo. O relacionamento chegou ao fim no início de 2025, após diversos boatos sobre crises na relação.