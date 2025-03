Jojo Todynho apaga ataques à escola de samba, nega "medo" e se explica

Jojo Todynho falou sobre polêmica com a Mocidade - Foto: Reprodução | Instagram

Jojo Todynho usou as redes sociais para explicar o motivo pelo qual apagou os vídeos em que detonou a Mocidade Independente de Padre Miguel, que quase foi rebaixada no Carnaval do Rio. Internautas apontaram que a cantora estava com medo da direção da escola.

“Gente, se estão falando que eu apaguei os stories por medo, medo de quem? De quem fala pra mim? Medo de quem?”, disparou a famosa, negando que tenha recuado por ameaças.

Jojo, então, explicou a sua decisão: "Como eu apaguei outros stories e já havia dito que vovó me ensinou que o mal não se paga com o mal... mas o ser humano não sou evoluída. Se fosse tão evoluída espiritualmente, se todos fossem tão evoluídos espiritualmente como dizem, não estariam nem aqui, né? As pessoas gostam muito de querer apontar o outro".

A cantora ainda disparou em rede social que não se preocupa com comentários das pessoas: "Não se preocupem com o que eu faço ou deixo de fazer da minha vida, não interessa a ninguém. Eu não lhe devo satisfação. O que eu faço ou não da minha vida, entendeu? É isso".

A confusão ocorreu quando a Mocidade Independente teve um desempenho baixo na festa.

Jojo Todynho, que já estava afastada do quadro de musas da escola, ironizou a situação: "Quero aproveitar esse momento emocionante para deixar os meus mais sinceros 'bem feito' pra Mocidade Independente. Acho que devia ter descido para a Série B ou voltado para a Intendente de Magalhães. A Unidos de Padre Miguel veio impecável, não tenho o que dizer”.