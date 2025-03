Jojo Todynho comemora derrota de escola de samba em que foi "expulsa"

Jojo Todynho ironizou a escola - Foto: Reprodução | Instagram

Jojo Todynho usou as redes sociais para detonar a Mocidade Independente de Padre Miguel. O comentário dela foi feito após o anúncio dos resultados dos desfiles do Grupo Especial do Carnaval 2025. A cantora ironizou a escola, que terminou em penúltimo lugar e quase foi rebaixada para a Série Ouro em 2026.

A influenciadora disparou contra a agremiação: “Quero mandar um ‘bem feito’ para a Mocidade. Na minha opinião, deveriam ter caído para a Série B ou até voltado para a Intendente de Magalhães. A UPM arrasou, não tenho o que reclamar”.

A famosa disse que a briga com a agremiação ocorreu quando ela teria sido “desconvidada” pela escola após um desentendimento com a comunidade LGBTQIAPN+.

“A Mocidade quis lacrar em cima de mim. Fui convidada pelo patrono, Rogério de Andrade, que hoje está preso, e eu mesma recusei porque tinha uma cirurgia marcada. Aí resolveram criar drama e se deram mal. Bem feito”, falou, em tom de deboche.