Jojo Todynho faz cirurgia para remoção de pele: “Tirei um tubarão”

Jojo Todynho passou por novas cirurgias - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora Jojo Todynho, de 28 anos, contou em uma rede social neste sábado, 15, que passou por novas cirurgias plásticas após perder 80 kg. Ela mostrou o seu pós-operatório e afirmou que está bem.

“Minhas pernas estão um sonho, já me emocionei a beça, depois vou postar um vídeo para vocês, minha perna tá linda, parece que eu tirei um tubarão das pernas”, afirmou a cantora, que passou por cirurgias para remover o excesso de pele.

Ao portal LeoDias, o cirurgião Luiz Lima explicou que a artista foi submetida a uma lipoaspiração, a um lifting nas pernas e uma cirurgia de reparação da cicatriz das mamas.

A ex-Fazenda recordou as críticas que recebia por suas pernas e pontuou que “tudo é um processo”. “Tem que viver o processo da forma que tem que ser. As pessoas ficavam tão incomodadas com a minha perna à toa”, disse.

Na oportunidade, Jojo pontuou que não teria como fazer todos os procedimentos que já fez de uma vez só. “Tem que esperar uma coisa cicatrizar para fazer outra, nada é da noite pro dia”, explicou.