Polêmica com escola de samba: Jojo Todynho é detonada por musa

Jojo Todynho foi detonada pela Mulher Abacaxi após a influenciadora debochar sobre o “falso rebaixamento” da escola Mocidade Independente de Padre Miguel. Ela criticou o comportamento da cantora em uma publicação no Instagram nessa quarta-feira, 5.

A musa da Tradição disse que ficou “perplexa” com as declarações de Jojo Toddynho e “que desmereceu as escolas da série ouro e prata, bronze, que desfilam na Intendente Magalhães”.

“É triste ver uma influenciadora perder tempo para se vangloriar em cima de algo tão sofrido para uma escola, que luta o ano inteiro, seja para desfilar em blocos, na Intendente ou na Sapucaí. A luta e o suor são os mesmos”, disse.

Ela confessou ter se ofendido com os comentários de Jojo Todynho. “Olha que nem represento a Mocidade Independente de Padre Miguel, mas senti na pele tamanha ofensa com os colegas. Achei desrespeitoso. Alguém avisa a esta pessoa que a escola em questão tem tradição e deu a volta por cima ao resgatar, com brio, a sua identidade”, completou.

Declaração de Jojo

Jojo Todynho comemorou o “falso rebaixamento”. “Deixa eu aproveitar esse momento emocionante para deixar os meus mais sinceros ‘bem-feito’ para a Mocidade Independente, né?! Acho que deveria ter descido para a Série B ou voltado para a Intendente de Magalhães. A UPM (Unidos de Padre Miguel) veio, impecável, não tenho o que dizer”, comentou.