Scheila Carvalho faz pedido após treta de Daniela Mercury e Tony Salles

Scheila Carvalho postou reflexão em meio à polêmica - Foto: Reprodução | Instagram

Scheila Carvalho surpreendeu ao parar de seguir Daniela Mercury no Instagram, nesta quinta-feira, 26, mas chamou a atenção também por outra atitude. A famosa publicou uma reflexão e fez um pedido por proteção em meio à confusão da cantora com Tony Salles.

A ex-dançarina compartilhou uma foto nos stories do seu Instagram e incluiu uma reflexão. "Gratidão, Deus, pelo privilégio da vida e pela bênção de mais um dia", iniciou.

"Que tudo o que está por vir seja guiado pelas tuas mãos. Que o Senhor esteja à frente de tudo em nossa vida, nos guiando, protegendo e nos abençoando em todos os nossos caminhos. Amém", completou Scheila Carvalho.

Postagem de Scheila | Foto: Reprodução | Instagram

A dançarina compartilhou a mensagem após Daniela e seu marido protagonizarem uma troca de farpas durante o Carnaval de Salvador em desfile de trios elétricos no circuito Dodô (Barra/Ondina).

Depois de comentários sobre ela ter decidido parar de seguir a veterana no Instagram, o perfil de Scheila Carvalho voltou a dar o follow.

Vale lembrar que a esposa de Tony, há uma semana, homenageou Daniela Mercury no quadro ‘Batalha do Lip Sync’, do ‘Domingão Com Huck’, onde ela dublou a artista.