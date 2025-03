Lembra dele? Ex-Jammil, Levi Lima será pai e descobre sexo da criança

Levi Lima e a esposa serão pais - Foto: Reprodução | Instagram

Longe dos holofotes desde 2020, Levi Lima, ex-vocalista da banda Jammil, será pai de uma menina. A revelação foi feita pela esposa dele, Bruna Manzon, nas redes sociais.

Jornalista e influenciadora digital, a ex-funcionária do SBT compartilhou um vídeo em que aparece mostrando um colar com uma menina, para representar o sexo da criança. O nome da bebê, porém, não foi revelado.

Discreto, Levi Lima não aparece no vídeo. No começo de fevereiro, porém, o cantor surgiu com Bruna mostrando uma imagem de ultrassom nas mãos.

O artista está longe dos holofotes desde 2020, quando anunciou a saída da banda Jammil. O músico desativou o perfil público e faz raras aparições ao lado da esposa.