Ex-BBBs Matteus e Isabelle Nogueira terminam noivado e revelam motivo

Matteus e Isabelle Nogueira terminaram - Foto: Divulgação

Os ex-participantes do BBB 24 Matteus e Isabelle Nogueira anunciaram o fim do noivado nesta quarta-feira, 5. A notícia foi publicada pela dançarina no Instagram.

Na carta aberta aos fãs, a manauara declarou que o ex-casal era "incompatível".

"Nosso sentimento nasceu de forma genuína e verdadeira, e assim permaneceu até hoje. Nos apaixonamos um pelo outro, especialmente pela simplicidade e pela história de vida que compartilhamos, tão parecida em muitos aspectos. Sempre buscamos o melhor que poderíamos ser juntos", escreveu ela.

Matteus e Isabelle se conheceram na edição passada do BBB. Os dois estavam noivos desde novembro do ano passado, quando o agrônomo pediu a mão da namorada em casamento na Disney em Paris, na França.

O agora ex-casal enfretava rumores de término na última semana. A famosa, por sua vez, ressaltou que a decisão foi tomada recentemente.

"Deixamos claro que não nos separamos há poucos dias, como foi especulado, e que jamais permanecemos juntos por pressão de fãs. Sempre vivemos nossa relação de forma real, com altos e baixos, e seguimos tentando não por terceiros, mas por nós mesmos", garantiu.

Por fim, a manauara deu um recado aos admiradores: "A verdade é simples: somos apenas incompatíveis. E, por isso, escolhemos encerrar aqui, guardando nosso sentimento e as boas memórias que construímos juntos. Pedimos que não se deixem levar por especulações infundadas".