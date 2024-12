Matteus baba por Isabelle durante ensaio na Grande Rio: "Arrasa"

- Foto: Reprodução/Instagram | Divulgação/Renata Coutinho

De volta ao Brasil após uma viagem romântica à Europa, Matteus Amaral e Isabelle Nogueira estão a todo vapor com seus compromissos. Isabelle, noiva do ex-BBB e cunhã-poranga do Boi Garantido, será musa da Grande Rio no Carnaval 2025. Durante um ensaio na Cidade do Samba, Matteus não escondeu o orgulho pela amada, destacando sua dedicação e talento para o samba.

Em entrevista, Matteus afirmou que a experiência tem sido enriquecedora para ele, especialmente por estar em contato com a cultura carioca e o universo do carnaval. “Estou muito feliz de aprender mais sobre a cultura do Rio de Janeiro e do samba. Ver a Isabelle realizada é incrível, ela está se dedicando muito e tenho certeza que vai arrasar”, disse a coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Leia:

>>> 'Senna': Gabriel Leone e prima do piloto falam sobre Galisteu

>>> Aos 41, ex-bailarina do Faustão será avó do neto de Ronaldinho Gaúcho

>>> Ex-vocalista do New Hit é preso 12 anos após estupro contra jovens

O ex-BBB também aproveitou para falar sobre seus projetos profissionais. Matteus revelou que está investindo na construção de sua imagem e na busca por oportunidades no mercado publicitário, além de alimentar o sonho de apresentar seu próprio programa. "Estou seguindo para o lado da publicidade, fazer propagandas e, futuramente, quem sabe, ser apresentador. O importante é não parar", contou.

Mesmo noivos, Matteus e Isabelle afirmaram que ainda não definiram uma data para o casamento, aproveitando o momento atual para fortalecer a relação e celebrar as conquistas individuais e em conjunto.